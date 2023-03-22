13.00’da Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı 13.00’te Mi?

13.00 da nasıl yazılır, saat ve tarihlerin yazımıyla ilgili konuların kapsamında yer alırken TDK'de saat ve tarihlerin nasıl yazılacağı bölümde düzenlenmiştir. Saat ver tarihlerin yazımı değişkenlik göstermekle birlikte istisna olarak çift sıfırlı saatlerde eklerin yazılışı ve okunuşu farklı olmaktadır. Bu durumda 13.00 te nasıl yazılır bu konu kapsamında yer alırken saatlerin yazım kuralları bu konuya açıklık getirmektedir. Bunun için 13.00'te nasıl yazılır, Türk Dil Kurumunda saatlerde düzenlenen bir konudur.

13.00'da Nasıl Yazılır?

Yazım kuralları ve noktalama işaretleri ilköğretimden bu yana öğretilen konular kapsamındadır. Bu konular hem günlük yaşamımızda hem de yazı dilinde oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Yazım kuralları bu bağlamda çok önemli olmakla birlikte özellikle dikkat edilmesi gereken konulardandır.

Türkçede sayılar yazıyla yazılabileceği gibi sayıyla da yazılabilmektedir. Bu kral kapsamında saat ve tarihler sayıyla yazılabileceği gibi harfle de yazılabilmektedir. Bunun için 13.00'te olarak yazılan bir saat, saat on üçte de yazılabilmektedir. Sayılara gelen ekler, sayıların okunuşuna göre yazıldığı için saatlerde de ekler sayıların okunuşuna göre yazılır ve gelen ek kesme işareti ile ayrılır. Ancak sıfırlı ifadelerde saatlerde sıfır sayısı okunmaz. Örnek verecek olursak:

Saat 13.00'da mesai bitiyor. (Bu yanlış bir kullanımdır)

Saat 13.00'te mesai bitiyor.(Bu doğru bir kullanımdır.)

Dayımlar 14.00'te otobüse binip 16.00'da burada olacaklar.

TDK Açıklaması ile Doğru Yazılışı 13.00'te mi?

Türk Dil Kurumu sayı ve tarihlerin yazımına yönelik şu açıklamalarda bulunmakladır:

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb.

Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda vb.

Türk Dil Kurumunun bu açıklamalarına baktığımızda sayılar harfle yazılmasına karşılık sayıyla da yazılırken sayıyla yazıldığında gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Sayılara gelen ekler de okunuşa göre yazılmaktadır. Ancak saatlerde çift sıfırlı ibarelerde sıfır okunmak ve ilk sayı okunur. Söz gelimi: Saat 13.00'da doğru olarak kabul edilmez. Doğru yazımı saat 13.00'te olarak belirtilmiştir.

Ancak bu çift sıfırlı zaman dilimlerinde geçerlidir. Diğer zaman dilimlerinde verilen dakika bilgisine göre okunur. Söz gelimi: saat13.46'te değil, saat 13.46'da olmalıdır doğrusu.