136’nın Asal Çarpanları Nelerdir? 136 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu garanti çarpanlardan birisi 1 sayısıyken diğeri sayının kendisidir. Sadece bu belirttiğimiz çarpanlara sahip olan sayılara asal sayılar denmektedir. 136 sayısının da bu şekilde bazı çarpanları bulunmaktadır. Bunları bulmanın da bazı pratik yolları vardır.

136 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte pek çok konu hakkında bilgi veren çarpanlar konusunu inceleyeceğiz. Çarpanlar konusunun en önemli bileşeni ise asal çarpanlardır. 136 sayısının da bazı asal çarpanları bulunmaktadır. Bu asal çarpanları bulmanın 3 temel yöntemi bulunmaktadır:

1. Yöntemde 136 sayısının çarpanları bulunur. Bu işlemin ardından asal olanlar seçilerek sonuca ulaşılmış olunur. Bu yöntem zahmetli olsa da çarpan sayısı az olsan sayılarda işe yaramaktadır.

2. Yöntemde ise bölen listesi oluşturacağız. Bu yöntemde 136 sayısının sağına büyük bir çizgi çekilerek 136 sayısını bölen en küçük asal sayıdan başlanarak bölme işlemi yapılır. 136'yı bölen asal sayılar çizginin sağına yazılırken işlem sonucunda oluşan sayı 136'nın altına yazılır. Bu şekilde devam edilerek çizginin solunda 1 sayısı elde edilene kadar devam edilir. Tüm bu işlemler sonucunda çizginin sağında kalan asal sayılar, 136 sayısının asal çarpanlarıdır.

3. Yöntemde de çarpan ağacı oluşturacağız. Burada 136 sayısını en üste yazarak aşağı doğru 2 ok indirerek 136 sayısını çarpanlarına ayıracağız. Çarpanlarına ayırma işlemi ise 136 sayını bölen en küçük asal sayıdan başlanarak yapılacaktır. Bu şekilde devam edilerek en son 2 tane asal sayı elde edilene kadar devam edilir. Sonuç olarak elde edilen asal sayılar, 136'nın asal çarpanlarıdır.

136 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

136 sayısının toplam 8 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasından bazıları 136'nın asal çarpanlarıdır. Öncelikle 136 sayısının çarpanları 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136 sayılarıdır. Bu çarpanlar arasından asal olanları ise 2 ve 17 sayılarıdır. 136'nın asal çarpanı olan 2 ve 17 sayıları, EBOB EKOK gibi pek çok konuyu çözümlemede kolaylık sağlamaktadır.