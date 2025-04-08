14 İnç Kaç Cm Eder? 14 Inch Ekran Kaç Santim Olur?

Kullanılmaya başlanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler olan inç ölçüsü araç jantlarından tutun da teknolojik aletlere kadar çoğu alanda kullanılır. Özellikle bilgisayar alımlarında kişilerin ekran ölçüsü olarak merak ettiği inç ölçüsü nedir, nasıl hesaplanır?

İnç Nedir, 1 İnç Kaç Cm Yapar?

İnç ölçü birimi başta İngiltere olmak üzere Kanada ve ABD'de sık kullanılan ölçü birimlerinden biridir. Özellikle ABD ve İngiltere'de boy ölçüsü olarak foot ile birlikle karşınıza çıkacaktır. Türkiye'de kullanım alanları daha çok teknolojik alet ve araç jant, lastik ölçüsü olan inç kesme işaretiyle sembolize edilir. Örneğin 14 inç ölçüsünü yazarken 14" şeklinde gösterilir.

Genellikle santimetreye çevrilerek kullanılan bu ölçünün standart ve evrensel olarak cm karşılığı 2.54 cm'dir. Bu değeri 1"= 2.54 cm olarak gösterebiliriz. Şimdi 14 inç kaç cm sorusuna bakalım.

14 Inch Kaç Santim Yapar?

Bilgisayar ekranlarında sıklıkla duyduğumuz inç ölçüsü hesaplaması son derece kolaydır. Ancak dikkat edilecek tek husus bu hesaplamayı yaparken ekranın çapraz ölçüldüğüdür. Örneğin elinizdeki bilgisayar ya da TV'nin kaç inçlik bir ekranı olduğunu öğrenmek istiyorsanız ilk olarak çapraz olan iki köşe arasındaki mesafeyi ölçmelisiniz. Karşınıza çıkan santimetrelik değeri 1 inç değeri ile çarptığınızda ekran inç değerine ulaşabilirsiniz.

14 Inch Nasıl Hesaplanır?

Buna göre 14 inch kaç santim şu şekilde hesaplanır: 14x2.54=35,56 doğal olarak 14 inç ekran 36cm olarak kaşınıza çıkacaktır. Gördüğünüz üzere çıkan sonuç eğer virgüllü ise virgülden sonra şu noktaya dikkat edin: