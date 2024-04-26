Son yıllarda iş yerleri ve kafeler başta olmak üzere birçok yerde çay, kahve gibi içecekler çoğunlukla karton bardaklarda tüketilmektedir. Karton bardakların ne kadar sıvı aldığı Oz birimi ile ölçülmektedir. Karton bardakların ne kadar sıvı aldığını hesaplamak için Oz'un kaç mililitre yaptığını bilmek gerekir. Bu hususta sıklıkla merak edilen sorular arasında 14 Oz kaç ML eder, 14 Oz bardak kaç ML alır soruları vardır.

14 Oz Kaç ML Eder?

Karton bardakların ölçümlenmesi için geliştirilen Oz ölçü birimi günümüzde yine karton bardakların ne kadar sıvı aldığını ölçmek ve karton bardak boyut sınıflandırılması için kullanılmaktadır. 1 Oz yaklaşık olarak 29.57 mililitre etmektedir. Bu bilgiler ışığında 14 Oz ise 414 mililitreye denk gelmektedir. 14 Oz ölçüsündeki karton bardaklar genellikle restoran ve fast food zincirlerinde kullanılmaktadır.

14 Oz Bardak Kaç Mililitre Alır?

Günümüzde hemen her alanda çay, kahve ve meşrubatlar için karton bardaklar tercih edilmektedir. Karton bardakların temizlenme derdi olmaması, pratik ve kırılmaz olması bireylerin işini kolaylaştırmaktadır. Özellikle kalabalık ortamlarda karton bardaklar oldukça işe yaramaktadır. Karton bardakların sıvı alım kapasitesi Oz birimi ile ölçülmektedir. Piyasada bilhassa restoranlarda kullanılan karton bardakların bir kısmı 14 Oz kapasiteli bardaklardır. 14 Oz bardak yaklaşık olarak 400-420 mililitre sıvı alma kapasitesine sahiptir.