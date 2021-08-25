140 puan ne zaman tecih yapacak, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Binlerce aday YKS ek tercihleri bekliyor!

Bu yıl alınan kararla beraber 140 puanla adaylar YKS ek tercih başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda bilindiği üzere ilk yerleştirme başvuru süreci 20 Ağustos tarihinde son bulmuştu. Diğer başvuruların ise ilk tercihlerin sonuçlanması ile boş kontenjanlara göre gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu noktada "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 140 puan ne zaman tecih yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercihlere ilişkin tüm gelişmeler...