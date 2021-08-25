140 puan ne zaman tecih yapacak, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Binlerce aday YKS ek tercihleri bekliyor!

Bu yıl alınan kararla beraber 140 puanla adaylar YKS ek tercih başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda bilindiği üzere ilk yerleştirme başvuru süreci 20 Ağustos tarihinde son bulmuştu. Diğer başvuruların ise ilk tercihlerin sonuçlanması ile boş kontenjanlara göre gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu noktada "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 140 puan ne zaman tecih yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercihlere ilişkin tüm gelişmeler...
YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.
KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?
Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.