140’ın Asal Çarpanları Nelerdir? 140 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

140 sayısının birçok çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasından bazıları asal çarpan olarak geçmektedir. Bu asal çarpanları bulmak için öncelikle asal sayı kavramını iyi bilmek gerekmektedir. Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denmektedir. Bu bağlamda 140 sayısının bazı asal çarpanları bulunmaktadır.

140 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanlar konusunda en önemli nokta asal sayılardır. Bir sayının asal çarpanlarını bilmek, matematikte oldukça önemli bir bilgidir. 140 sayısının asal çarpanlarını bulmak için bazı yöntemler vardır:

Birinci yöntemde 140'ın sahip olduğu çarpanlar belirlenir. Bu işlemin ardından asal sayı kavramına uyan çarpanlar seçilir. Sonuç olarak 140 sayısının asal çarpanları bulunur.

İkinci olarak bölen listesi yöntemini göstereceğiz. Burada 140 sayısının sağına aşağı doğru inen bir çizgi çekilir. Bu işlemin ardından 140 sayısını bölebilen en küçük asal sayıdan başlanarak bölme işlemi yapılır. Asal sayılar çizginin sağına yazılırken bölme işlemi sonucu oluşan sayı çizginin soluna yazılır. Bu işlemler sonucunda solda 1 sayısı elde edilir. Sonuç olarak çizginin sağında kalan asla sayılar, 140 sayısının asal çarpanlarıdır.

Üçüncü yöntem ise çarpan ağacıdır. 140 sayısını üste yazarak aşağı doğru oklarla çarpanlarına ayrılır. Çarpanlarına ayırırken 140 sayısını bölebilen en küçük asal sayıdan başlanarak ayrılır. Bu şekilde devam edilen işlemler sonucunda en altta 2 tane asal sayı kalacaktır. Sonuçta çarpan ağacında kalan asal sayılar, 140'ın asal çarpanlarıdır.

140 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

140 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise 140'ın asal çarpanlarını göstereceğiz. Bu bağlamda 140'ın asal çarpanları 2,5 ve 7 sayılarıdır. Bu asal çarpanları göstermenin pek çok yolu bulunmaktadır. Fakat burada önemli olan bu asal çarpanların bize neyi ifade ettiğidir. 140'ın asal çarpanları, bu sayının bölünebilme özellikleri gibi birçok konuyu öğrenmemizi sağlamaktadır.