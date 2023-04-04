142 üniversitede hibrit eğitim başladı

Yükseköğretım Kurulu'nun (YÖK) kararının ardından bazı üniversiteler, uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkânının sunulduğu hibrit eğitim modeline başladı. Türkiye genelinde, devlet ve vakıf olmak üzere toplam 142 üniversitede önceki gün hibrit eğitime geçildi. 13 üniversite çevrim içi eğitimi sürdürüyor. 42 üniversite ise senato kararı bekliyor. Öte yandan üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak. Burcu ŞEN/ANKARA