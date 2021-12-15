144 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpan, en basit tabir ile bir sayıyı bölen diğer sayılar şeklinde açıklanmaktadır. 144 sayısının çarpanları ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Pek çok kişi tarafından merak edilen 144 sayısının; 1 ve 144 sayıları dahil olmak üzere 15 adet çarpanı bulunur.

Çarpan Nedir?

Matematik öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesidir. Zor olmasının nedenleri arasında konunun karmaşıklığı yer almaktadır. Çarpan konusunu araştıran birinin ilk olarak araştıracağı konu da çarpanın ne olduğudur. Çarpan pozitif bir sayının kendisini tam olarak bölen tüm diğer pozitif sayılara verilen bir isimdir. Örnek olarak X sayısını kalansız bir şekilde bölen tüm sayılar X sayısının çarpanıdır. 14 sayısını tam bölen 1, 2, 7, 14 sayıları; 14 sayısının çarpanlarıdır.

144 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

144 sayısının 15 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar küçükten büyüğe şu şekilde sıralanır;

1

2

3

4

6

8

9

12

18

24

36

48

72

144

144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanını bulmak için birden fazla yol bulunur. Bu yollardan en pratiği ise aşağıda bulunan yoldur. Bu yolu 144 sayısı için uygulanması şu şekildedir:

144 sayısından büyük bir sayı elde edinceye dek 2 sayısından başlayıp doğal sayıların karesini alırız;

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

9 2 = 81

10 2 = 100

11 2 = 121

12 2 = 144

132= 169

Bu sayılardan 13 sayısı hariç diğer sayıları 144 sayısına böleriz. 13 sayısını almamamızın nedeni ise 169 sayısının 144 sayısından büyük olmasıdır. Daha sonra bu 144 sayısını diğer doğal sayılara böleriz:

144/1= 144

144/2= 72

144/3= 48

144/4= 36

144/5= yok

144/6= 24

144/7= yok

144/8= 18

144/9= 16

144/10= yok

144/11= yok

144/12= 12

Bu işlemlerden yola çıkarak 144 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazabiliriz