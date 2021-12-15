Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 144 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:58 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:58

144 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

144 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Sıkça karşılaştığımız ve çarpanlarını bilmemiz gereken sayılardan bir tanesi olan 144 sayısının çarpanları ve bu çarpanların nasıl bulunacağını sizler için bu yazımızda derledik. 144 sayısının çarpanları nelerdir, nasıl bulunur?

Çarpan, en basit tabir ile bir sayıyı bölen diğer sayılar şeklinde açıklanmaktadır. 144 sayısının çarpanları ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Pek çok kişi tarafından merak edilen 144 sayısının; 1 ve 144 sayıları dahil olmak üzere 15 adet çarpanı bulunur.

Çarpan Nedir?

Matematik öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesidir. Zor olmasının nedenleri arasında konunun karmaşıklığı yer almaktadır. Çarpan konusunu araştıran birinin ilk olarak araştıracağı konu da çarpanın ne olduğudur. Çarpan pozitif bir sayının kendisini tam olarak bölen tüm diğer pozitif sayılara verilen bir isimdir. Örnek olarak X sayısını kalansız bir şekilde bölen tüm sayılar X sayısının çarpanıdır. 14 sayısını tam bölen 1, 2, 7, 14 sayıları; 14 sayısının çarpanlarıdır.

144 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

144 sayısının 15 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar küçükten büyüğe şu şekilde sıralanır;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12
  • 18
  • 24
  • 36
  • 48
  • 72
  • 144

144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanını bulmak için birden fazla yol bulunur. Bu yollardan en pratiği ise aşağıda bulunan yoldur. Bu yolu 144 sayısı için uygulanması şu şekildedir:

144 sayısından büyük bir sayı elde edinceye dek 2 sayısından başlayıp doğal sayıların karesini alırız;

  • 22= 4
  • 32= 9
  • 42= 16
  • 52= 25
  • 62= 36
  • 72= 49
  • 82= 64
  • 92= 81
  • 102= 100
  • 112= 121
  • 122= 144
  • 132= 169

Bu sayılardan 13 sayısı hariç diğer sayıları 144 sayısına böleriz. 13 sayısını almamamızın nedeni ise 169 sayısının 144 sayısından büyük olmasıdır. Daha sonra bu 144 sayısını diğer doğal sayılara böleriz:

  • 144/1= 144
  • 144/2= 72
  • 144/3= 48
  • 144/4= 36
  • 144/5= yok
  • 144/6= 24
  • 144/7= yok
  • 144/8= 18
  • 144/9= 16
  • 144/10= yok
  • 144/11= yok
  • 144/12= 12

Bu işlemlerden yola çıkarak 144 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazabiliriz

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12
  • 16
  • 18
  • 24
  • 36
  • 48
  • 72
  • 144

ARKADAŞINA GÖNDER
144 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 144 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA