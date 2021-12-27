144’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 144 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

144 sayısının bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle 144, tam kare bir ifadedir. Tam kare sayılar, bir sayının çarpanlarından birinin 2 tane bulunması olayıdır. 144 sayısının çarpanlarından sadece 12 sayısı 2 tane bulunmaktadır. Bunların ek olarak 144 sayısının bazı asal çarpanları bulunmaktadır. Ayrıca bu sayıları bulmanın 3 tane yöntemi vardır.

144 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

144'ın asal çarpanlarını bulmak için asal sayı kavramını öğrenmek gereklidir. Asal sayılar, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara denmektedir. Bu açıdan baktığımızda asal sayıların matematikte önemli bir yeri bulunmaktadır. 144 sayısının asal çarpanlarını bulmak içinse şu yöntemlere bakabilirsiniz:

İlk olarak zahmetli fakat garanti bir yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemde 144 sayısının tüm çarpanları tespit edilir. Çarpanlar arasından asal sayı kavramını uyan sayılar seçilir ve 144'ün asal çarpanları tespit edilmiş olunur.

İkinci yöntemde çarpan ağacı oluşturacağız. İlk olarak 144 sayısı en üste yazılarak aşağı doğru sayı çarpanlarına ayrılır. İkili çarpım şeklinde ayrılan sayılarda önemli nokta, 144'ü bölebilen en küçük asal sayıdan başlanmasıdır. Bu şekilde en altta iki tane asal sayı çarpım biçiminde kaldığında işlem sonlandırılır. Sonuç olarak çarpan ağacındaki asal sayılar 144'ün asal çarpanlarıdır.

Üçüncü olarak da bölen listesi oluşturacağız. Bölen listesi oluştururken 144 sayısının sağından aşağı doğru inen bir çizgi çekilir. Bu çizginin sağına ise 144 sayısını bölebilen en küçük asal sayı yazılarak bölme işlemine başlanır. Bölme işlemi sonucu oluşan sayılar ise çizginin soluna yazılır. Çizginin solunda en altta 1 sayısı elde edildiğinde işlem biter. Çizginin sağında kalan asal sayılar, 144 sayısının asal çarpanlarıdır.

144 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Asal çarpanlar konusunu detaylı bir şekilde inceledik. Buradan da görüldüğü gibi asal çarpanlar konusu, bölme ve bölünebilme konusu ile yakından ilişkilidir. Bunlara ek olarak EBOB EKOK gibi konuları çözümlemede de rolü büyüktür. Bu bilgilere bakarak 144 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bu çarpanlar bahsettiğimiz gibi matematiğin pek çok temel konusunu anlamada yardımcı olmaktadır.