14’ün Çarpanları Nelerdir? 14 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının kendine özgü çarpanları bulunmaktadır. Bu çarpanlar, sayının bölünebilme özellikleri gibi bazı önemli konular hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarlar. 14 sayısının da toplam 4 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasından bazıları, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen yani asal olan çarpanlardır.

14 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte konular birbirini tamamlayıcı özellik göstermektedir. Bazı konuları bilmeden diğer konuları çözümlemek oldukça zordur. Bu nedenle çarpanlar konusunu iyi özümsemek gerekir. Çünkü pek çok konuyu çözümlemede çarpanlar konusundan yararlanılır. Bu bağlamda 14 sayısının çarpanlarını bulmak için bazı yöntemleri bilmek gereklidir.

İlk yöntemde 1'den başlayarak 14 sayısının kareköküne kadar olan tam sayıların 14'ü tam bölüp bölmediği kontrol edilir. 14'ü tam bölen sayılar çarpan listesine eklenirken bölme sonucu oluşan sayı da çarpan listesine eklenmektedir. Bu yöntemin haricinde ikili çarpım işlemi yaparak da 14'ün çarpanlarını bulabilirsiniz. Burada ise 1'den başlayarak 2 tane doğal sayı seçip çarpımlarının 14'ü vermesini sağlanır. Bu işlemler sonucunda bulunan her bir çarpan, çarpan listesine eklenir ve 14'ün çarpanları bulunmuş olunur.

14 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

14 sayısının toplam 4 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasından 2 tanesi asaldır. Bu asal çarpanlar da EBOB EKOK gibi bazı temel konuları çözümlemede yardımcı olmaktadır. Ayrıca sayıyı ifade ederken de kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak 14 sayısının çarpanları 1, 2, 7, 14 sayılarıdır. Bu çarpanlar arasından 2 ve 7 ise 14'ün asal çarpanları olarak bilinmektedir.