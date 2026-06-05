15 soruda 2026 LGS rehberi: Sınava katılım zorunlu değil

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav başvuruları bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından değil, bireysel olarak yapıldı. Öğrenciler kendi okullarında değil, MEB'in belirlediği okullarda sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90'ı ise evlerinin en yakınındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak. Peki LGS nasıl bir sınav olacak? Puanlamalar nasıl hesaplanacak? Tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte LGS'yle ilgili merak edilen tüm sorular ve cevapları...

1- Sınava katılmak zorunlu mu?

Hayır. Sınava başvuru yapmış olsanız bile katılmak zorunda değilsiniz. LGS zorunlu bir sınav değildir. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme sistemiyle, adresine en yakın liselere geçiş yapacak.

2- Sınav kaç oturumdan oluşuyor?

LGS iki oturum halinde uygulanacak. Sözel bölüm saat 09.30'da, sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak. Öğrenciler iki oturum arasında okul bahçesinde dinlenebilecek.

3- Toplam kaç soru sorulacak?

İki ayrı oturum düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak.

4- Hangi konulardan soru çıkacak?

Öğrenciler 8'inci sınıfın iki döneminde de işlenen konulardan sorumlu olacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

5- Soruların tarzı nasıl olacak?

Ezbere dayalı soru sorulmayacak. Bilginin yanı sıra öğrencinin anlama, yorumlama ve analitik becerilerini sınayan soruların çıkması bekleniyor. Her branş için 8'inci sınıftaki kazanımlar esas alınacak. LGS uluslararası yapılan PISA ve TIMSS sınavlarına benziyor. Geçen yıllarda LGS'de genellikle matematik ve Türkçe testlerinden eleyici sorular çıkıyordu. Ancak MEB'in yayımladığı örnek sorulara göre bu yıl her testten en az bir sorunun eleyici nitelikte olması bekleniyor.

6- Yanlış cevaplar doğru cevapları götürüyor mu?

Evet. LGS'de 3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Bu nedenle emin olunmayan sorularda rastgele işaretleme yapmak avantaj sağlamayabiliyor.

7- Boş bırakmak mı yoksa işaretlemek mi daha mantıklı?

İki seçenek arasında kaldığınız sorularda kontrollü risk alınabilir. Ancak hiçbir fikriniz olmayan sorularda rastgele işaretleme yapmak yerine boş bırakmak daha güvenli bir tercih olabilir. Uzmanlar özellikle son dakikada toplu kodlama yerine soru çözüldükçe optiğe geçirilmesini öneriyor.

8- Puanlar nasıl hesaplanacak?

Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her biri 1 puan olarak hesaplanacak. Puanlamaya okul notu eklenmeyecek.

9- Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek. Aynı gün tercih kılavuzu ve kontenjanlar da yayımlanacak.



BELGELERİNİZİ KONTROL EDİN

10- Sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Belgelerin ayrıca okul müdürlüğü tarafından mühürlenmiş olması gerekiyor.

11- Sınava giderken hangi belgeler olmalı?

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimliksiz öğrencilerin sınava alınması mümkün olmayabiliyor.

12- Sınav sabahı kaçta okulda olmak gerekiyor?

Kimlik ve salon kontrolleri nedeniyle öğrencilerin sınav binasında en geç saat 09.00 civarında bulunmaları öneriliyor. Son dakikaya bırakılan yol planları gereksiz stres yaratabiliyor.

13- Sınavda neler serbest?

Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurulacak. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

14- Sınavda herhangi bir değişiklik var mı?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre sınavın temel yapısında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Öğrenciler yine iki oturumda toplam 90 soru yanıtlayacak. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü puanlama sistemi devam edecek. Bu yıl isteyen öğrencilere iki oturum arasında beslenme desteği sağlanacak.



15- Son hafta yeni konu çalışılır mı?

Uzmanlara göre artık yeni konu öğrenme dönemi sona erdi. Son günlerde eksiklerin tamamlanması, deneme analizi yapılması ve uyku düzeninin korunması daha önemli. Özellikle sınavdan önceki iki gün yoğun çalışma yerine zihni dinlendirecek tekrarlar öneriliyor.