15 Temmuz’u anmak için 15 metrelik ebru çalışması yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" kapsamında 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına katılımcılarla birlikte Ebru Workshop Etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal KaynakcıElinç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Nurşen Adak, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Bekir Kirişcan, etkinlik küratörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu , akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

15 TEMMUZ'DA HALKIN DARBELERE DUR DİYEBİLECEĞİNİ ÖĞRENDİK

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, "15 Temmuz'da halkın istediği zaman darbelere dur diyebileceğini öğrendik." dedi ve bilinçli toplumun önemini vurguladı.

Bilim ve sanat faaliyetlerinin bilinçli bir toplum için önemine dikkat çeken Prof. Dr. Cengiz Toker, "İbn-i Sina'nın bir sözü var. 'Bilim ve sanat ilgi görmediği bir topluluktan göç eder'şeklinde bir sözü var. Biz bu ilgiyi hem bilimsel anlamda Akdeniz Üniversitesi olarak gösteriyoruz aynı zamanda sanatsal bir etkinliğimiz de olacak. Bu etkinliği gerçekleştiren ve katkıda bulunan katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ALLAH ÜLKEMİZE BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, "Bugün burada Cumhuriyetimizin 100. Yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her daim kulaklarımızda çınlayan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü rehber edinen milli iradenin hiçbir karanlık baskıya boyun eğmeyeceğini gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sanatçılar ve akademisyenler bir toplumun geleceğini aydınlatan meşaleler gibidir derler. Bizler bu seçkin milletin bu güzel vatan toprakların evlatları olarak tarihimizin o karanlık gecesinde yaşananları ve terörist hainlere karşı Türk milletinin onurunu ve adanmış karşı duruşunu asla unutmadık ve unutmayacağız. 7. yılında Türkiye Yüzyılı Kahramanları temasıyla beğenilerine sunduğumuz bu özel anma etkinliğini hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu olmak üzere tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor. Vatanımızın birliği, bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle gazilerimizi de şükranla anıyorum. Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." şeklinde konuştu.

15 METRE UZUNLUĞUNDA EBRU ÇALIŞMASI

Geleneksel Sanatlar Bölümü Başkanı ve etkinlik küratörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, "15 Temmuz, Türk halkının demokrasiye ve milli birliğe olan bağlılığını dünyaya duyurduğu gündür. Yüce Türk milletinin tek yürek olduğu ve milli birlik ruhunun doruğa çıktığı bugünde sadece bir ebru etkinliği ya da sanatsal faaliyet için toplanmadık. Bugün burada 251 şehidimizi anmak ve 15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için buradayız. Bu bağlamda 15 Temmuz'u konu alan 15 metre uzunluğunda yapılacak olan ebru çalışması için 50 tüp boya, 4,5 ton su, 30 kutu kitre kullanılmıştır. Ekibimizle bir haftada çalışmayı tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca bu etkinliğimizin yanı sıra 251 şehidimizi temsilen sanatçıların eserlerinden oluşan uluslararası katılımlı bir sergide hazırladık. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

15 metre uzunluğunda olan ebru çalışmasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yer alırken 15 Temmuz günü şehit olan Piyade ‎Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in de görseli yer aldı. Afişte 251 şehidin isimlerine de yer verildi.