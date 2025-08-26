15 yaşında rekorlar kıran şampiyon

Mersinli 15 yaşındaki Arel Gültekin, yüzme sporunda Türkiye'nin gururu oldu. Kuzey Makedonya'da temmuz ayında düzenlenen 18'inci Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazanan Gültekin, rekorlarla ve madalyalarla dolu ilham veren bir başarı öyküsünün kahramanı. Ağır antrenman temposuna rağmen Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) da önemli bir başarı kazanan Arel, Tarsus Amerikan Koleji'ne yerleşti. Arel, "Yüzme bana disiplini ve zamanı iyi kullanmayı öğretti. Hem LGS'ye hazırlandım hem de antrenmanlarımı aksatmadım. Bu sayede hem nitelikli bir liseye girdim hem de milli takıma seçildim" diyor. Yüzmeye beş yaşında başlayan Gültekin 2 yıl önce aynı zamanda milli formayı giyme gururu yaşadığını söyleyerek şunları anlatıyor: "Ay yıldızlı formayı ilk kez geçen yıl temmuzda Central European Countries Meet müsabakasında giymeye hak kazandım. Yüzme yaşamım için muhteşem bir dönüm noktası oldu. 5 kez milli takımda yarıştım. 4 yarışta altın madalya kazandım, yeni Türkiye rekorları kırdım."

ÜSKÜP'TE HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Arel Gültekin, ay yıldızlı formayla yüzmeye başlamasının ardından Üsküp'te gerçekleşen EYOF 2025'te 200 metre kelebek yüzme finalindeki 2:00.33'lük derecesiyle zirveye çıktı ve altın madalyaya uzandı. Gültekin, birincilik kürsüsüne çıktığı o gün hissettiklerini şöyle ifade ediyor: "EYOF benim iki senedir hayalini kurduğum bir yarıştı. Sadece bir defa katılabiliyorsun, tüm yüzücüler için çok önemli bir yarıştır. Birincilik kürsüsüne çıktığım an, tekrar tekrar yaşamak istediğim bir zaman dilimi oldu."

EN ÇOK ALTIN KAZANAN SPORCU OLDU

Gültekin bugüne kadar gerçekleştirdiği başarıları ise şöyle özetledi: "46 Türkiye rekorum var. İki senedir milli takımdayım. İki kez Comen Şampiyonu, dört kez Multinations Şampiyonu oldum. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na bu sene ülkemizden giden en genç sporcuydum. 200 metre kelebek yarışında seçmelerde 1:59.83'lük derece ile 15 yaş yeni Türkiye rekorunun, 100 metre kelebekte 53:61'lik derecemle 15-16 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldum. 200 metre kelebek yarışında seçmelerden çıkarak yarı finalde de yarıştım. EYOF'ta 100 metre kelebek ve 200 metre kelebekte bireysel şampiyonluk, 4x100 metre erkek bayrak takımı dâhil olmak üzere 3 altın madalya kazandım. Takım yarışında ise 15 yaş yeni Türkiye rekorunu kırdık ve altın madalya kazandık. Tüm milli takım kafilesinin içinde en çok altın madalya kazanan sporcu oldum."

HEDEFİ 2028 OLİMPİYATLARI

GELECEĞİNE dair net hedeflerini anlatan Arel, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na A barajını geçerek katılmak ve final görmek istiyorum. Aynı zamanda mühendis olup yüzme kariyerime de devam etmek istiyorum" dedi.