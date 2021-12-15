150’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 150 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Asal sayı kendisine ve 1 sayısından başka bir sayıya bölünemeyen sayılardır. Bir sayıyı bölen diğer sayılar ise onun çapanlarıdır. 150 ve 1 dahil olmak üzere 150 sayısının 12 adet çarpanı bulunur ve bu çarpanlardan 3 tanesi asal çarpanlarıdır.

Asal Çarpan Nedir?

Asal çarpan teriminin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle asal sayı teriminin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Asal sayı; yalnızca kendisine ve 1 sayısında bölünebilen sayı demektir. Asal çarpan ise bir sayıyı bölebilen değerler arasında asal olanlar demektir. 15 sayısının çarpanları 1, 3, 5, 15 sayılarıdır. Ancak 15 sayısının asal çarpanları 3 ve 5 sayılarıdır. 15 sayısının asal çarpanlar şeklinde yazılışı ise 3.5 şeklindedir.

150 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

150 sayısının 12 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan yalnızca 3 tanesi asaldır. Bu asal çarpanlar 2, 3 ve 5 sayılarıdır. 150 sayısının asal çarpanlar şeklinde yazılışı ise 2.3.52 şeklindedir.

150 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının asal çarpanlarına ulaşmak için öncelikle çarpanlarını bulmamız gerekmektedir. Bir sayının çarpanlarının bulunması için ise birkaç işlem yapılmalıdır. Bu işlemlerden birincisi 2 sayısından başlayarak sıra ile sayıların karesini almaktır. Kare alma işlemi çarpanını bulmak istediğimiz sayıdan büyük bir sayı elde edinceye dek devam eder. Bu işlem 150 sayısı için şu şekildedir:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

9 2 = 81

10 2 = 100

11 2 = 121

12 2 = 144

132= 169

Çarpan bulurken yapmamız gereken ikinci işlem ise karesini aldığımız sayıları çarpanını bulmak istediğimiz sayıya bölmektir. 150 sayısı için yukarıda karesini aldığımız sayıları 13 sayısı hariç olmak üzere 150 sayısına böleriz. 13 sayısını almayışımızın nedeni ise 13 sayısının karesi olan 169 sayısının 150 sayısından büyük bir sayı olmasıdır. Bu işlem de şu şekildedir:

150/1= 150

150/2= 75

150/3= 50

150/4= yok

150/5= 30

150/6= 25

150/7= yok

150/8= yok

150/9= yok

150/10= 15

150/11= yok

150/12= yok

Bu işlemlere göre 150 sayısının çarpanları;

1

2

3

5

6

10

15

25

30

50

75

150

Sayılarıdır. Bu sayılardan asal olanlar ise:

2

3

5

Sayılarıdır.