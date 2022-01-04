150’nin Çarpanları Nelerdir? 150 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanları bulmak için bazı kuralları bilmek gerekir. Bu kurallardan en önemlisi, çarpanların doğal sayılardan oluştuğudur. Ayrıca her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan birisi 1 sayısıyken diğeriyse sayının kendisidir. Ayrıca bazı özel sayılar hariç çoğunlukla doğal sayıların en az 1 tane asal çarpanı bulunmaktadır.

150 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

150 sayısının çarpanlarını bilmenin öneminden bahsetmiştik. Ayrıca bu çarpanlar arasından asal olanlarını bilmek de oldukça önemlidir. Çünkü asal çarpanlar genelde EBOB EKOK gibi önemli konuları çözümlemede gereklidir. Bunlara bakarak 150 sayısının çarpanlarını bulmak için şu yöntemlere bakabilirsiniz:

Bu yöntemde 1'den başlayarak 150'nin kareköküne kadar olan sayıların 150'yi tam bölüp bölmediği kontrol edilir. Bu işlemin ardından 150'yi tam bölen sayılar çarpan listesine eklenirken bölme işlemi sonucu oluşan sayılar da çarpan listesine eklenmektedir.

Bir diğer yöntemde ise ikili çarpım işlemi kullanılmaktadır. Bu işlem biraz daha zahmetli olsa da çoğunlukla tercih edilmektedir. İlk olarak 1'den başlayarak 2 tane doğal sayı seçilir ve bu iki sayı çarpılır. Çarpımın sonucu 150'yi verirse çarpım durumundaki iki sayı da çarpan listesine eklenir.

150 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Bir doğal sayının çarpanlarının nasıl bulunacağını gösterdik. Burada ise 150 sayısının çarpanlarının neler olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle 150'nin toplam 12 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50,75, 150 sayılarından oluşmaktadır. Ayrıca bu çarpanlar ikili çarpım işlemi şeklinde aşağıdaki gibi gösterilebilir: