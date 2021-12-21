154 Kimin Numarası? 154 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Günümüzde pek çok acil çağrı numarası bulunmaktadır. Bu numaralar yaşanan acil durumlarda vatandaşların yetkili kişilerle iletişim kurmayı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. O numaralardan biri olan 154 kimin numarasıdır?

154 Nerenin Numarası?

154 nolu telefon Alo Trafik çağrı merkezine ait telefon numaralarından biriydi. Herhangi bir yaşanan trafik probleminde aranan bir numara olan 154'ün 1 Kasım 2005 yılı itibari ile kullanımı iptal edilmiştir. Bu tarihten sonra 154 nolu telefon tek acil çağrı numarası olan 112'ye bağlanmıştır. Trafik ile alakalı sorun yaşayan vatandaşlar 154 nolu telefon yerine 112 nolu telefonu aramalıdırlar.