Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 154 Kimin Numarası? 154 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:14 Son Güncelleme: 21.12.2021 16:14

154 Kimin Numarası? 154 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

154 Kimin Numarası? 154 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Gün içerisinde bazen işimize yarayacak bazen de bizleri kandırmaya çalışan pek çok telefonlarla karşılaşabiliyoruz.  Bu numaraların birçoğu bizlere hizmet için oluşturulmuş çağrı merkezlerine ait numaralardır. Peki, 154 nolu telefon nerenin numarasıdır?

Günümüzde pek çok acil çağrı numarası bulunmaktadır. Bu numaralar yaşanan acil durumlarda vatandaşların yetkili kişilerle iletişim kurmayı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. O numaralardan biri olan 154 kimin numarasıdır?

154 Nerenin Numarası?

154 nolu telefon Alo Trafik çağrı merkezine ait telefon numaralarından biriydi. Herhangi bir yaşanan trafik probleminde aranan bir numara olan 154'ün 1 Kasım 2005 yılı itibari ile kullanımı iptal edilmiştir. Bu tarihten sonra 154 nolu telefon tek acil çağrı numarası olan 112'ye bağlanmıştır. Trafik ile alakalı sorun yaşayan vatandaşlar 154 nolu telefon yerine 112 nolu telefonu aramalıdırlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
154 Kimin Numarası? 154 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA