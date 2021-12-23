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Haberler Eğitim Haberleri 155 Kimin Numarası? 155 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:18 Son Güncelleme: 23.12.2021 11:19

155 Kimin Numarası? 155 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

155 Kimin Numarası? 155 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Yaşanan acil durumlarda işimizi kolaylaştırmak için kolayca aranabilen 3 haneli numaralar oluşturulmuştur. Bu numaralar acil durumlarda yetkili kişileri bilgilendirmek için oluşturulmuş özel numaralardır. 155 nolu numara da bu amaç için aranan numaralardan biridir. Peki, 155 kimin numarasıdır?155 nolu telefon nerenin numarasıdır?

Acil numarası olan 155, vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara hızlı çözüm sunabilmek için oluşturulmuş numaralardan biridir. Tüm sabit hatlardan aranan 155 nolu telefon 7/24 hizmet vermektedir. İşte, 155 nolu telefon ile ilgili tüm detaylar…

155 Nerenin Numarasıdır

En çok karşılaştığımız 3 haneli numaralardan biri de 155'tir.155 nolu telefon Polis İmdat'a ait telefon hattıdır. Toplumda güven ve huzuru tesis etmek için gece gündüz çalışan polislere acil bir durumda ulaşabilmek için bu numara aranmaktadır.

155 Neden Aranır?

155 Polis İmdat'a trafik kazaları, sokak kavgaları, cinayet, şiddet, hırsızlık, mağduriyet vb. toplumu derinden sarsacak ve müdahale gerektiren her konuda aranarak ihbarda bulunulabilmektedir.

155 Polis İmdat Numarası Değişti Mi?

İç İşleri Bakanlığı 10 Ekim'de aldığı kararla tüm acil numaraları 112 nolu telefon hattına bağlamıştır. Polis İmdat da 112 Acil telefon hattına bağlanan numaralardandır. Polise şikayette bulunmak isteyenler 112 nolu numarayı arayarak da işlerini halledebilmektedirler.

Diğer Acil Numaralar

  • 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi
  • 122 Afet ve Acil Durum (AFAD) Çağrı Merkezi
  • 140 Terör İhbar Hattı
  • 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı
  • 168 Kızılay Bağış ve Danışma Hattı
  • 177 Orman Yangını İhbar

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