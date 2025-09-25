16 Hafta Kaç Ay? 16 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Gebelik sürecinde haftalar ve aylar arasında dönüşüm yapmak, anne adaylarının gebeliğin hangi döneminde olduklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Özellikle 16. hafta gibi ara dönemlerde, 16 hafta kaç ay eder veya 16 haftalık gebelik kaç aylık olur soruları sıkça gündeme gelir.

16 HAFTA KAÇ AY?

16 hafta yaklaşık olarak 3 ay 3 hafta eder. Yani 16 haftalık bir süre, 3 ayın biraz üzerinde bir zamana karşılık gelir.

16 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

16 haftalık gebelik, 3. aya girmiş olarak kabul edilir.