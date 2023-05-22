16 Haziran’da okullar kapanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz" dedi. Bakan Özer, katıldığı bir programda soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yapılacağını hatırlatan Özer, "Okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için yoğun bir çaba sarf edileceği için 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz, öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacaklar" dedi.Okulların 16 Haziran'da eğitim-öğretime kapatılacağını söyleyen Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi. Hem deprem bölgesindeki aileler hem de başka illere nakillerini aldıran aileler olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ve veliye ulaştıklarını bildiren Özer, "1 aylık telafi eğitiminde öğrenme kayıplarıyla ilgili her şeyi hazırladık. 2023-2024 eğitimöğretim yılı başladığı zaman da eğitim-öğretim devam ederken 1 aylık telafi programı daha yapacağız. Toplam 2 aylık telafi programı yapacağız bu bölgedeki öğrencilerimiz için" ifadelerini kullandı. Özer, depremlerin ardından yaklaşık 250 bin öğrencinin naklini başka illere aldırdığını, bugün itibarıyla yaklaşık 83 bin öğrencinin yaşadığı ile geri döndüğünü kaydetti.