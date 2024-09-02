16 yükümlü okulları öğrenciler için hazırladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, görevlendirildikleri okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptı. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, eğitim ve öğretim sezonu öncesinde okullarda görevlendirildi. İlçedeki Büyükçiftlik İlkokulu ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne giden 16 yükümlü, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi çalışma yürüttü. Yeni sıra ve masaları taşıyan, binaların küçük onarım ve temizlik işlerini yapan yükümlüler, okulları eğitim öğretime hazır hale getirdi.