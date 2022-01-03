16’nın Çarpanları Nelerdir? 16 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

16 sayısının çarpanlarını bilmek, o sayının ayrıca bölünme özellikleri hakkında da önemli bilgileri elde etmek demektir. Bu nedenle çarpanlar konusunu iyi özümsemek gerekmektedir. 16'nın çarpanlarını bulmak içinse bazı kuralları ve yöntemleri bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Ayrıca bu sayı tam kare bir ifadedir. Tam kare sayılar da matematikte çok önemli bir yer tutmaktadır.

16 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

16 sayısının özelliklerine baktığımızda, karşımıza tam kare bir ifade çıkmaktadır. Tam kare sayılar çarpanlarının en az birinden 2 tane bulunması durumudur. Bunun haricinde 16 sayısının toplam 5 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanları bulmak içinse bazı yöntemler uygulamak gerekir. İlk olarak 1'den 16 sayısının kareköküne kadar olan tam sayıların 16'yı tam bölüp bölmediği kontrol edilir.

16'yı bölen sayılar çarpan listesine eklenirken bölüm sonucu oluşan sayı da bu çarpan listesine eklenmektedir. Bunun haricinde ikili çarpım yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemi daha çok sayı değeri küçük sayılarda uygulamak mantıklıdır. Öncelikle 1'den başlayarak 2 tane doğal sayı seçip çarpımlarının 16'yı vermesini sağlayacağız. Bunun için teker teker gerekli sayılar denenir. Sonuç olarak çarpımlarda kullanılan her bir sayı 16 sayısının çarpanlarını ifade etmektedir.

16 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Matematik biliminin en temel konularından olan çarpanlar konusundan bahsettik. Ayrıca bir doğal sayının çarpanlarının nasıl bulunacağından da bahsetmiştik. Buradaysa 16 sayısının çarpanlarının neler olduğunu göstereceğiz. 16 sayısının çarpanları 1, 2, 4, 8, 16 sayılarıdır. Bu sayılar ayrıca ikili çarpım şeklinde de yazılabilmektedir. Bu gösterim ise şöyledir: