17 milyon öğrenci için ders zili çalıyor
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yapıyor. MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, 2026- 2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden bugün saat 23.59'a kadar çevrim içi tamamlayabilecek. 81 ilde bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.
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