174 Kimin Numarası? 174 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Ülkemizde pek çok sabit numara topluma hizmet verme amacıyla oluşturulmuştur. Birçoğunun kime ait olduğunu bile bilmediğimiz bu numaralar insanların şikâyet ve isteklerini değerlendirerek onlara hizmet vermektedir. 174 kimin numarasıdır? İşte tüm merak edilenler…

174 Nerenin Numarası

Alo 174 Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait gıda hattıdır. Tüketicinin gıda güvenliğine dair her türlü şikayet ve ihbar bu numara üzerinden yapılmaktadır. Alo 174, 14 Şubat 2009 tarihinde hizmete başlamıştır.

Alo 174 Gıda Hattı Ne İşe Yarar?

Alo 174 tüketicilerin gıda üzerine mevzuata aykırı iş yapan kişiyi ya da yapılan işi şikayet etmek, tüketilen gıdalar ile ilgili yaşanan problemler ve gıdalar hakkında her türlü bilgiye ulaşmak için aranabilmektedir. Alo 174 tüm soru ve şikayetlere cevap vermektedir.

Alo 174 hattı 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Gıda hattını aramak ücretsizdir.

174 Hangi Durumlarda Aranmaz?

Alo 174 gıda üzerine her türlü soru ve sorunu çözmektedir. Gıda alanına girmeyen sorularınıza yanıt almanız mümkün değildir. Hizmet hatları ilgili konular dikkate alınarak aranmaktadır.