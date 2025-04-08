18 İnç Kaç Cm? 18 Inch Laptop (Bilgisayar) ve Monitör En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?

Sanayi devrimin öncüsü İngilizler, mühendislik alanlarındaki çalışmalarında bir ölçü belirlemek için bir rivayete göre 1.Elizabeth'in parmak ucu ile ilk eklemi arasındaki ölçüyü 1 inç olarak kabul ettiler.

18 İnç Kaç cm?

Amerika'da, Kanada'da, İngiltere ve çevresinde yaygın olarak kullanılan uzunluk ölçü birimlerinden inç; çoğu zaman televizyon, bilgisayar ve telefon gibi ekranların ölçüsünde karşılaşılır. 18 inç, santimetre cinsinden 45,72 cm değerine eşittir.

18 İnç Kaç Santim?

İngiliz uzunluk ölçü birimi olarak hayatımızda yer edinen 18 inç, 45.72 santime eşit gelmektedir.

18 İnç Kaç Ekran?

Sadece birkaç ülkede kullanılıyor denilip geçilmemeli. Tüm dünyada kullanılan SI birim sisteminden daha köklü bir tarihe sahip olan inç, televizyon ekranlarının ölçülerinden bahsedilirken kullanılan inç büyüklüğünden ziyade kaç ekran olduğundan bahsedilir.

Hem televizyon hem de laptop ekranlarında kaç ekran sorusunun yanıtı ekranın köşegen uzunluğunun inç değerinin kaç santimetreye karşılık gelmesinden ortaya çıkar. Bu durumda 18 inç, 45.72 ekrandır.