18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline giriyor

Pandemi nedeniyle 1.5 yıl uzaktan süren ancak 6 Eylül 2021'de yüz yüzeye dönen eğitimin bugün son günü. 18 milyon öğrenci bugün karne sevinci yaşayacak. Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvuruları 18 Haziran'a kadar alınacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarında 8'inci sınıf öğrencileri Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil, 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri görecek. Kurslar 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında eğitim verecek. Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden oluşacak.