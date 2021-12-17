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Haberler Eğitim Haberleri 180 sayısının asal çarpanları nelerdir? 180 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:48 Son Güncelleme: 17.12.2021 10:49

180 sayısının asal çarpanları nelerdir? 180 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

180 sayısının asal çarpanları nelerdir? 180 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Sayılar, asal sayılar ve çarpanlar günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz matematik terimleri arasında yerini alır. Ayrıca bu üçünün birleşimi olan asal çarpanların anlaşılması, iyi bir şekilde öğrenilmesi ve harmanlanması ile mümkündür. 180 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunacağı ise bu üçünü kapsamaktadır.

Asal çarpan bir sayıyı bölenler, yani çarpanlar arasında asal olan sayılara verilen bir addır. 180 sayısının da 18 adet çarpanı bulunur. Bu çarpanlardan ise yalnızca 3 tanesi 180 sayısının asal çarpanı olarak karşımıza çıkar.

180 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

180 sayısının 1 ve 180 sayıları dahil olmak üzere 18 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 20
  • 30
  • 36
  • 45
  • 60
  • 90
  • 180 sayılarıdır.

Bu sayılardan asal olanlar ise yalnızca 2, 3, 5 sayılarıdır. 180 sayısının asal çarpanlar şeklinde gösterilişi ise 22.33.5 şeklindedir.

180 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanları arasında olan asal sayılar, o sayının asal çarpanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Asal sayılar da kendisine ve yalnızca 1 sayısına bölünebilen sayılardır. Bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için öncelikle o sayının çarpanlarını bulmak ve ardından bu çarpanlar arasında asal olan sayıları ayırmak gerekmektedir. 180 sayısının çarpanlarını bulmak için de öncelikle 2 sayısından başlayarak doğal sayıların karelerini almak gerekir. Bu işleme 180 sayısından büyük bir sayı elde edinceye dek devam edilir. Bu işlem şu şekildedir:

  • 22= 4
  • 32= 9
  • 42= 16
  • 52= 25
  • 62= 36
  • 72= 49
  • 82= 64
  • 92= 81
  • 102= 100
  • 112= 121
  • 122= 144
  • 132= 169
  • 142= 196

14 sayısının karesi 180 sayısından büyük olduğu için 14 sayısı hariç diğer doğal sayıları 180 sayısına böleriz. Bu işlem de şu şekildedir:

  • 180/1= 180
  • 180/2= 90
  • 180/3= 60
  • 180/4= 45
  • 180/5= 36
  • 180/6= 30
  • 180/7= yok
  • 180/8= yok
  • 180/9= 20
  • 180/10= 18
  • 180/11= yok
  • 180/12= 15
  • 180/13= yok

Bu sayılardan yola çıkarak 180 sayısının çarpanlarını şu şekilde sıralarız:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 15
  • 18
  • 20
  • 30
  • 36
  • 45
  • 60
  • 90
  • 180

Bu çarpanlardan ise yalnızca 3 tanesi asaldır. Bunlar ise

  • 2
  • 3
  • 5 sayılarıdır.

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180 sayısının asal çarpanları nelerdir? 180 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?
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