180 Sayısının Asal Çarpanlarının Toplamı Kaçtır? 180 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Matematik, çokça pratik yaparak, sorunları ve hataları inceleyerek, her konunun mantığını kavrayarak, matematiği günlük yaşantımızdaki problemlerle birleştirilerek, odaklanmayı arttırıcı bir ortamda çalışarak daha iyi kavranabilir. Matematiğin temel kavramı olan sayılar inşaatın temeli gibidir. Bu yüzden sayılar konusunu iyi kavramak önemlidir. 180 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Konusunu sizin için araştırdık.

Pozitif tam sayıların çarpanları

Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının kalansız bölenidir.

Pozitif bir tam sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için ise "asal çarpan algoritması" yöntemi kullanılır. Bu yöntemde pozitif tam sayı, en küçük asal sayıdan başlanarak sürekli asal sayılara bölünür. Bölüm 1 olana kadar bölme işlemi devam ettirilir.

1'den büyük, 1 ve kendisinden başka sayma sayısı böleni olmayan doğal sayılara asal sayılar denir.

A = {2, 3, 5, 7, 11, 13...} kümesine asal sayılar kümesi denir. Asal sayılar kümesinde 2'den başka çift doğal sayı yoktur.

180 sayısının asal çarpanları toplamı

Bir sayının çarpanları arasındaki asal sayılar, sayının asal çarpanlarını temsil etmektedirler. Gelin 180 sayısının çarpanlarını bölen listesi yöntemi ile bulalım.

180 | 2

90 | 2

45 | 3

15 | 3

5 | 5

1

Bu bilgiler ışığında,

180 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5 sayılarıdır.

180 sayısının asal çarpanları toplamı 2 + 3 + 5 = 10 olacaktır.