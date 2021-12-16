180’in Çarpanları Nelerdir? 180 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının bir çarpanı bulunmaktadır. Fakat bu çarpanları bulmak için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar en önemlisi de bu çalışmaların doğal sayılar kümesinde yapılmasıdır. Bunun haricinde her çarpımın sonucunda çarpanlarını aradığımız sayıyı elde etmemiz gerekmektedir. Fakat bazı büyük sayılarda bu durum çok karmaşık olacağı için daha çok küçük sayıların çarpanlarının tümüne bakılabilir.

180 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

180 sayısı gerek matematik işlemlerinde ve bazı özel konularında oldukça sık karşılaştığımız bir sayıdır. Bunun nedenlerinden biri de fazla asal sayı dolayısıyla çarpan bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Bahsettiğimiz çarpanları bulmak için ise bazı kuralları yerine getirmemiz gerekmektedir.

İlk olarak iki doğal sayıyı çarpım biçiminde yazıp 180 sayısını elde etmemiz gerekmektedir. Bu işlem birbirini tekrar edene kadar yapılır ve sonuç olarak 180 sayısının çarpanları bulunmuş olunur. Ayrıca bulunan o çarpanlar, 180 sayısının pozitif tam bölenleri olarak ifade edilmektedir.

180 sayısının çarpanları nelerdir?

Genel olarak 180 sayısının çarpanlarının nasıl bulunacağını yukarıda anlatmıştık. Burada ise 180 sayısının çarpanlarından bahsedeceğiz. Bu sayı çok büyük olmadığı için çarpanları rahatlıkla bulunabilir ve incelenebilir. Bazı büyük sayıların çarpanlarını bulmak oldukça uğraştırıcıdır. Bu durumda sayıların istenilen çarpanları elde edilir. Kısacası 180 sayısının çarpanları aşağıda verilmiştir: