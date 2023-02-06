18’in Katları Nelerdir? 100’e Kadar 18’in Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

18'in katları olan sayılar; 18, 36, 54… şeklinde 18 sayısına 18 sayısını ekleyerek bulunan sayılardır. Bazı durumlarda insanların 18'in katlarını bulmaya ihtiyaci olabilir. Örneğin matematik soruları ya da bazı hesaplama ile ilgili durumlar. Bu gibi durumlarda; insanların akıllarında 18'in katları nasıl bulunur, 18'in katı olan sayılar nelerdir, 18 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır şeklinde sorular ortaya çıkar. İşte 18'in katları…
Bir sayının katı; o sayının kendisi ile toplanmasıdır. Örneğin bir sayının 2 katı aynı sayıyı 2 kez toplamak, 3 katı ise 3 kez toplamaktır. Bu bağlamda bir sayının katlarını bulabilmek için o sayı üzerine aynı miktarda kendisini eklemek gereklidir. 18 sayısının katları ise şu şekilde karşımıza çıkar:
18,
36 (18+ 18)
54 (18+ 18+ 18)
72 (18+ 18+ 18+ 18)
90 (18+ 18+ 18+ 18+ 18)
108 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)
126 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)
144 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)
162 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)
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Bu işleme sonsuza kadar aynı artış olacak şekilde devam edilebilir.
18'in katlarını bulabilmek için 18 sayısına kendisini devamlı bir şekilde eklemek gereklidir. 100'e kadar olan 18'in katları ise şu şekildedir:
18, 36, 54, 72, 90, 108.
Ancak burada 108 sayısı alınmaz çünkü bizden 100'e kadar olan katlar istenir. Bu durumda karşımıza 0 dahil olmak üzere 6 sayı çıkar. Bunlar şu sayılardır: 0, 18, 38, 54, 72, 90.