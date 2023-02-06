18’in Katları Nelerdir? 100’e Kadar 18’in Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

18'in katları olan sayılar; 18, 36, 54… şeklinde 18 sayısına 18 sayısını ekleyerek bulunan sayılardır. Bazı durumlarda insanların 18'in katlarını bulmaya ihtiyaci olabilir. Örneğin matematik soruları ya da bazı hesaplama ile ilgili durumlar. Bu gibi durumlarda; insanların akıllarında 18'in katları nasıl bulunur, 18'in katı olan sayılar nelerdir, 18 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır şeklinde sorular ortaya çıkar. İşte 18'in katları…

18'in Katları Nelerdir?

Bir sayının katı; o sayının kendisi ile toplanmasıdır. Örneğin bir sayının 2 katı aynı sayıyı 2 kez toplamak, 3 katı ise 3 kez toplamaktır. Bu bağlamda bir sayının katlarını bulabilmek için o sayı üzerine aynı miktarda kendisini eklemek gereklidir. 18 sayısının katları ise şu şekilde karşımıza çıkar:

18,

36 (18+ 18)

54 (18+ 18+ 18)

72 (18+ 18+ 18+ 18)

90 (18+ 18+ 18+ 18+ 18)

108 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)

126 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)

144 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)

162 (18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18)

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Bu işleme sonsuza kadar aynı artış olacak şekilde devam edilebilir.

100'e Kadar 18'in Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

18'in katlarını bulabilmek için 18 sayısına kendisini devamlı bir şekilde eklemek gereklidir. 100'e kadar olan 18'in katları ise şu şekildedir:

18, 36, 54, 72, 90, 108.

Ancak burada 108 sayısı alınmaz çünkü bizden 100'e kadar olan katlar istenir. Bu durumda karşımıza 0 dahil olmak üzere 6 sayı çıkar. Bunlar şu sayılardır: 0, 18, 38, 54, 72, 90.