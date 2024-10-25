19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?

Araştırma ve yenilikçilik alanında önemli adımlar atmış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uluslararası projelerde de yer almaktadır. OMÜ, öğrencilere modern eğitim imkanları tanımakta ve etkinlikli bir ortam sağlamaktadır. Üniversite, çeşitli etkinliklerle kişisel ve akademik gelişime katkıda bulunmaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık hangi bölümler var gibi sorular ise öğrenci olmak isteyenler için ilgi çekicidir.

19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri Neler?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, hem 2 yıllık (ön lisans) hem de 4 yıllık (lisans) birçok bölüm bulunmaktadır. OMÜ'deki bazı 2 ve 4 yıllık bölümler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Almanca Öğretmenliği

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Arkeoloji

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı

Elektrik

İnşaat Teknolojisi

Çocuk Gelişimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Fizyoterapi

Bu bölümler, üniversitenin sunduğu geniş eğitim yelpazesinin sadece bir kısmıdır. Daha fazla bilgi için üniversitenin resmi web sitesini incelemeli ve detaylara ulaşmalısınız.