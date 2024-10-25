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Haberler Eğitim Haberleri 19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?
Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:54 Son Güncelleme: 25.10.2024 11:54

19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 1975 yılında Samsun’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İsmini, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten almaktadır. OMÜ, bünyesinde 20 fakülte, 3 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu bulundurmaktadır. Ek olarak, 19 Mayıs Üniversitesi bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık hangi bölümler var sıkça araştırılmaktadır.

19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?

Araştırma ve yenilikçilik alanında önemli adımlar atmış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uluslararası projelerde de yer almaktadır. OMÜ, öğrencilere modern eğitim imkanları tanımakta ve etkinlikli bir ortam sağlamaktadır. Üniversite, çeşitli etkinliklerle kişisel ve akademik gelişime katkıda bulunmaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık hangi bölümler var gibi sorular ise öğrenci olmak isteyenler için ilgi çekicidir.

19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri Neler?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, hem 2 yıllık (ön lisans) hem de 4 yıllık (lisans) birçok bölüm bulunmaktadır. OMÜ'deki bazı 2 ve 4 yıllık bölümler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

  • Tıp Fakültesi

  • Diş Hekimliği Fakültesi

  • Eczacılık Fakültesi

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

  • Beslenme ve Diyetetik

  • Almanca Öğretmenliği

  • Arapça Mütercim ve Tercümanlık

  • Arkeoloji

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

  • Bilgisayar Programcılığı

  • Elektrik

  • İnşaat Teknolojisi

  • Çocuk Gelişimi

  • Ağız ve Diş Sağlığı

  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

  • Fizyoterapi

Bu bölümler, üniversitenin sunduğu geniş eğitim yelpazesinin sadece bir kısmıdır. Daha fazla bilgi için üniversitenin resmi web sitesini incelemeli ve detaylara ulaşmalısınız.

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19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?
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