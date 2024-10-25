19 Mayıs Üniversitesi Bölümleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?

Araştırma ve yenilikçilik alanında önemli adımlar atmış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uluslararası projelerde de yer almaktadır. OMÜ, öğrencilere modern eğitim imkanları tanımakta ve etkinlikli bir ortam sağlamaktadır. Üniversite, çeşitli etkinliklerle kişisel ve akademik gelişime katkıda bulunmaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık hangi bölümler var gibi sorular ise öğrenci olmak isteyenler için ilgi çekicidir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, hem 2 yıllık (ön lisans) hem de 4 yıllık (lisans) birçok bölüm bulunmaktadır. OMÜ'deki bazı 2 ve 4 yıllık bölümler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Beslenme ve Diyetetik
Almanca Öğretmenliği
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Arkeoloji
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
İnşaat Teknolojisi
Çocuk Gelişimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Fizyoterapi
Bu bölümler, üniversitenin sunduğu geniş eğitim yelpazesinin sadece bir kısmıdır. Daha fazla bilgi için üniversitenin resmi web sitesini incelemeli ve detaylara ulaşmalısınız.