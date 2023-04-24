19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Ara tatilde öğretmenler, idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi. 9 gün süren aranın ardından ise öğrenciler, ikinci dönemin ilk dersine başladı. 81 ilde dün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim-öğretim, 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenle kaldığı yerden devam ediyor. Eğitim-öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklardan 34 bin 985'i okullarına geri döndü. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nınn deprem bölgesindeki 10 ilde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik açtığı 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarından yaklaşık 145 bin öğrenci yararlanıyor.