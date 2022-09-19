1921 Anayasası ve Maddeleri - 1921 Anayasası En Önemli Özelliği Nedir, Yumuşak mı, Çerçeve mi?

1921 Anayasası ve maddeleri günümüzde de oldukça önem verilen bir konudur. Bu nedenle 1921 Anayasası ne zaman kabul edildi sorularının yanıtını merak eden birçok kişi bulunuyor. Bunun yanında 1921 Anayasası diğer adı da özellikle tarih kitaplarında ağırlık verilen konulardandır. Merak edilen 1921 Anayasası en önemli özelliği nedir, yumuşak mı, çerçeve mi sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık ve yazımızda yayınladık. İşte detaylar!

1921 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

1921 Anayasası Türk milletinin iradesini temsil eden bir meclisin onayından geçen ilk anayasadır. Bu anayasa Türk tarihi açısından da önemli dönüm noktalarından biridir. Çerçeve şeklinde hazırlanan anayasa ülkenin en zorlu koşulları altında hazırlanmıştır. Bu nedenle de anayasada çok önemli detaylara değinilmemiştir. Özellikle anayasa içerisinde temel hak ve özgürlükler yer almamaktadır. Bunun yanında yargılama konular da anayasa içerisinde bulunmuyor.

Anayasa yalnızca devletin kim tarafından ve ne şekilde idare edileceği konularına değinir. Bunun yanında egemenliğin kaynağına, yasama ve yürütmenin kimlerin elinde olduğu da anayasada belirtilenler arasındadır. Türkiye tarihindeki tek yumuşak anayasa olarak bilinir.

1921 Anayasası Maddeleri

1921 Anayasası Teşkilatı Esasiye olarak da bilinen bir anayasadır. Bu anayasa 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Büyük Millet Meclisi tarafından imzalanmıştır. Yeni kurulan Türk devletinin temel taşları arasında yer alır. Güçler birliği ve meclis üstünlüğü en önemli özellikleri arasında yer alır. Kısaca maddeleri hakkında şunlar söylenebilir:

1921 Anayasasına göre egemenlik kayıtsız ve şartsız olarak milletindir. Yönetim şekli de halkın iradesine bırakılmıştır.

Türkiye Devleti idaresi Büyük Millet Meclisi'nin elindedir.

Seçimler iki yılda bir yapılır ve milletvekillerinin göre süreleri iki yıldır.

Milletvekilleri tekrardan seçilebilir.

Büyük Millet Meclisine seçilecek olan vekiller yalnızca seçilmiş oldukları ilin değil tüm milletin vekili sayılırlar.

Kasım ayında meclis görevine başlamak durumundadır.

Meclis başkanının görev süresi bir seçim dönemidir. Başkan aynı zamanda Bakanlar Kurulu'na da başkanlık eder.

Şeriat içeren hükümlerin düzenlenerek yürürlüğe konulması ve yine yürürlükten kaldırılması meclisin kararına bağlıdır.

Savaş ve barış ilanları, antlaşmalar imzalanması gibi durumlarda karar yetkisi meclise aittir.

Bunun yanında Bakanlar Kurulu'nun görevleri ve sorumlulukları özel kanunlar çerçevesinde ifade edilir.

1921 Anayasası En Önemli Özelliği Nedir, Yumuşak mı, Çerçeve mi?

1921 Anayasası birçok alanda herhangi bir kanun ve hüküm içermediğinden çerçeve anayasa olarak kabul edilir. Kısa bir anayasadır ve 23 maddeden oluşur. Türkiye'nin ilk temel anayasası olarak bilinir. Aynı zamanda meclisin üstünlüğünden bahseder.