1975 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1975 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

1975 doğumlu kaç yaşında olur saptayabilmek için gereken şeyler matematik ve yaş hesaplama sisteminin anlaşılabilmesidir. Kişiler her sene yaş alsa bile bir kere mantığı öğrendikten sonra herkesin yaşını hesaplamak çok basit bir şekilde mümkün olacaktır. 1975'te doğan kaç yaşında olur sorusuna yanıt vermek ve diğer yıllarda doğan insanların yaşına yanıt vermek arasında hiçbir işlem farkı yoktur. Peki buna göre 2023 yılında 75'liler kaç yaşında?

1975 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

1975 doğumlu kaç yaşında olur hesaplamasını yapabilmek için klasik yaş hesaplama yöntemi olan çıkartma işlemine başvurmak gerekmektedir. Bir kere anlaşıldığı zaman son derece basit olan ve her yıl için uygulanabilecek olan işlem ve işlemin formülü aşağıdaki gibidir.

Birinin yaşını hesaplamak için, önce içinde bulunulan yıl (2023) tespit edilmelidir. Ardından kişinin hangi sene doğduğu (1975) hesaba katılmalıdır. Yıldan kişinin doğduğu sene çıktığında, işlem hatasız yapılmışsa kişinin kaç yaşında olduğu ortaya çıkacaktır.

Formülü pratiğe uygulayarak anlaşılmasını kolaylaştırmak mümkün.

2023 – 1975 = 48.

İşlemin sonucuna göre 1975 doğumlu biri şu an 48 yaşındadır.

2023 Yılında 75'liler Kaç Yaşında?

2023 senesinde 75'lilerin kaç yaşında olduğu bilgisi üst başlıkta aktarılmıştır. Kişi, 2023 senesinde kendi doğum yılı olan 1975 çıkartıldığında 48 yaşında oluyor. Fakat yaş hesabı sadece sene ile yapılamaz. Kişinin doğduğu gün çok büyük önem taşımaktadır. Bunun sebebi, kişinin her yıl doğduğu gün yaş atlıyor olmasıdır.

Bu bilgiler ışığında şu tespiti yapmak son derece kolay: kişi, 4 Mayıs 1975 senesinde doğmuşsa 48 yaşında 4 Mayıs'ta girecektir. 1975 yılında doğan kişi yıl 2023 olsa bile 4 Mayıs gününe kadar hala 47 yaşındadır.

Bu bilgilere göre 1975 doğumlu bir kişi:

2023 senesinde 48 yaşında,

2024 senesinde 49 yaşında,

2029 senesinde 54 yaşında,

2035 senesinde 60 yaşında,

2050 senesinde ise 75 yaşında olacaktır.

Yaş hesabının yanında bir de unutulmaması gereken de kişilerin "resmi" yaşının T.C kimliklerinde yazdığı şekilde olduğudur. Bazı durumlarda kimi kişilerin doğum günleri kimlikte farklı, gerçekte ise farklı olabiliyor. Kişinin doğum günü eğer kimliğinde farklı bir tarih olarak yazılmış olsa bile resmi işlemlerde kimlikte yazan yaşı üzerinden değerlendirmesi yapılır ve devlet, kişi kaç yaşında gözüküyorsa ona göre işlem uygular.

Kişinin askerlik ya da emeklilik gibi durumları kimlikte yazan tarihe göre uygulanır.