1977 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1977 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

1977 doğumlu kaç yaşında olur bilmek için içerikte basit ve akıcı şekilde yapmış olduğumuz matematik işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Peki ya 1977'de doğan kaç yaşında olur? Formülü bilindiği zaman yalnızca 77'de doğanlar değil her türlü yıl için de hesaplama yapmak mümkün hale gelecektir. İşte tüm bu işlem ve soruların cevabıyla birlikte 2023 yılında 77'liler kaç yaşında sorusunun kolay anlatımı ve kapsamlı cevabı…

1977 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

1977 yılında doğan birinin kaç yaşında olduğunu hesaplayabilmek için matematikte kullanılabilecek çok basit bir işlem vardır. Bu, dört temel işlemden biri olan çıkartma işlemidir.

Formül şu şekildedir: içinde bulunulan yıl – kişinin doğduğu yıl = kişinin yaşı.

Yukarıda formülü verilmiş işlemi örnek vererek açıklamak daha doğru olacaktır.

2023 – 1977 = 46

Hesaplama doğru ve hatasız şekilde yapıldığında kişinin yaşının 46 olduğu bulunacaktır.

2023 yılında 77'liler Kaç Yaşında?

Üst başlıkta anlatılan yöntem ile yaşı bulmak mümkündür fakat yaş sistemi aslında tamamen kişinin doğduğu ay ve güne bağlı olarak işler. Kişi, her doğum gününde bir yaşını doldurur ve diğer yaşına başlar. Yani bir yaş büyür.

Örnek vermek gerekirse, 2 Mayıs 1977 doğumlu biri 2 Mayıs günü 46 yaşına giriyorken, 6 Eylül 1977 doğumlu biri de 6 Eylül gününe kadar 45 yaşında olacak, 6 eylülde 46 yaşına girecektir.

77'lilerin yıl yıl kaç yaşlarında olacağına göz atmak gerekirse tablo aşağıdaki gibi olacaktır.

2023 yılında 46 yaşında

2024 yılında 47 yaşında

2034 yılında 57 yaşında

2040 yılında 63 yaşında

2045 yılında 68 yaşında.

Yaş tabii ki resmiyette kimlikteki tarihe göre azalıp yükselecektir. Eğer kişinin asıl doğum tarihi resmiyette yazandan farklıysa ne olursa olsun kişi devletin kurumlarında kimlikte yazan yaşı ile hesaplanacak ve ona göre değerlendirilecektir.