1978 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1978 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

Bir kişinin emekliliğine ne kadar kaldığını hesaplamak isteyen bazı insanlar, 1978 doğumlu kaç yaşında olur diye merak edebilir. 1978'de doğan kaç yaşında olur diye soranların, bu tarihi 2023 yılından çıkararak istenilen sonuca ulaşabileceğini anlamaları gerekir. 2023 yılında 78'liler kaç yaşında olur veya 2024 yılında kaç yaşına basacaklar? 1978 yılında doğanlar şu anda kaç yaşındalar? İşte merak edilenler…

1978 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Bir insanın yaşını, gün, ay ve yıl olarak hesaplamak oldukça basit bir işlem yapmayı gerektirir. Bu oldukça kolay yöntemi öğrenmek kafadan hesaplamayı kolaylaştırır. Örneğin, 1978 doğumlu birinin yaşını bulmak için doğum yılının 2023 yılından çıkarılması gerekir. 2023-1978=45 yapar ve böylece 1978'li kişinin 45 yaşında olduğu sonucuna varılır. 1978 yılında doğanlar 2024'te ise 46 yaşında olacaklardır. Söz konusu bir kişinin kaç yıl, ay, gün yaşadığı ve yeni yaşından kaç gün aldığını net bir şekilde öğrenmek için doğum tarihi, tam olarak hesaplanan günün tarihinden çıkarılmalıdır. Örneğin 01.01.1978 tarihi, ??.??.2023'den çıkarılmalıdır. Bu şekilde kişinin yaşadığı süre ayrıntılı bir biçimde öğrenilebilir.

Yaş Hesaplarken Neye Dikkat Edilmelidir?

İnsanların, kendilerinin veya başkalarının yaşlarını hesaplarken yaptıkları en büyük hata, yeni yıl ile birlikte yeni yaşa girildiğini düşünmeleridir. Halbuki bu son derece yanlıştır. Çünkü 1978 Ağustos ayında doğan birinin, 1979 Ocak ayında yeni yaşına girmesi söz konusu değildir. Tam bir yıl olabilmesi için Ağustos 1979 tarihinin gelmesi gerekir. Bundan dolayı, sadece 2023'ten 1978'i çıkarmak tam olarak gerçek sonucu vermeyebilir. Hesaplama işlemini, gün, ay ve yıl verilerini kullanarak yapmak çok daha doğrudur. Hem yaşanılan yıl sayısını hem de gün, hafta ve ay sayısını verir.