İnsanların yaşlarını hesaplarken hem doğduğu sene hem de içinde bulunulan sene göz önüne alınmaktadır. 1979 yılında doğanlar bugün kaç yaşında olduklarını öğrenebilmek için yaş hesaplamasına ihtiyaç duymaktadır. Bu yazımızda sizler için 1979 doğumlu kaç yaşında olur, 1979 doğumlu biri 2023'te kaç yaşında oluyor gibi soruların yanıtlarına değindik. Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

1979 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Doğum tarihinin gün, ay ve sene olarak bilinmesi büyük önem taşır. Kişi yeni senede henüz doğduğu güne gelmemişse, yeni yaşına girmiş sayılmamaktadır. Ancak sene bazında bakıldığında bir yaş daha almış kabul edilmektedir. Buna göre son zamanlarda çok sayıda kullanıcının en merak ettiği sorulardan biri 1979'da doğan kaç yaşında olur sorusudur. Bu sorusunun yanıtını öğrenmenin iki farklı yolu vardır. Bunlardan ilki kâğıt kaleme ihtiyaç duyulmadan içinde bulunulan yıldan doğum yılını çıkarmak, ikincisi ise internet ortamında yer alan yaş hesaplama programlarını kullanmaktır.

2023 Yılında 79'lular Kaç Yaşında Oluyor?

İnsanların yaşlarını bulmak için uygulanan en kolay yöntem şuan içinde bulunduğumuz tarihten kişinin doğum tarihini çıkarmaktır. Buna göre 1979 yılında doğan birinin 2023 senesinde kaç yaşında olduğunu öğrenmek için 2023-1979 çıkarma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem sonucunda kişinin 44 yaşında olduğu öğrenilmektedir. Yani 79'lular içinde bulunduğumuz yıl olan 2023'te 44 yaşında olurken; 2024'te 45, 2025'te 46, 2026'da 47, 2027'de 48 ve 2028'de de 49 yaşında olacaktır.