Herhangi bir insanın kaç yaşında olduğunu bulmak için yaş hesaplama işleminden faydalanılmaktadır. Bu işlem ile insanlar hem kendi yaşlarını hem de başkalarının yaşlarını kolay bir şekilde bulabilmektedir. Bu yazımızda sizler için 1980 doğumlu kaç yaşında olur, 1980 doğumlu biri 2023'te kaç yaşında oluyor gibi çok sık araştırılan soruların cevaplarına yer verdik.

1980 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Kişiler kendi yaşlarını ya da bir başkasının yaşını hesaplarken doğum tarihiyle beraber içine bulunulan tarihi baz almalıdır. Günümüzde çok sayıda kişi 1980'de doğan kaç yaşında olur diye merak etmektedir. Genç kesim yaş hesaplarken hesap makinesine ihtiyaç duymayabilir. Ancak yaşı biraz geçkin olan insanlar kafalarından rahat bir şekilde bu hesaplama işlemini yapamayabilir. Bu durumda internet üzerinden online olarak yaş hesaplama imkânı sunan siteler ziyaret edilir.

2023 Yılında 80'liler Kaç Yaşında Oluyor?

1980 senesinde doğan bir kişi kaç yaşında olduğunu bulmak için şuan içinde bulunduğumuz 2023 senesinden doğum tarihi çıkarmalıdır. Bu işlem matematikte önemli başlıklar arasında yer alan dört işlem konusunun çıkarma işlemiyle yapılmaktadır. Buna göre 2023 sayısından 1980 sayısı çıkarıldığında ortaya 43 sayısı çıkmaktadır. Yani doğum tarihi 1980 olan biri, 2023'te 43 yaşında olmaktadır. Her yeni sene yeni bir yaş demektir. Bu bağlamda 2024'te 44, 2025'te 45, 2026'da 46, 2027'de 47 ve 2028'de de 48 yaşında olacaktır.