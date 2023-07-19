1980 Sonrası Hikaye Yazarları Kimlerdir? 1980 Sonrası Türk Hikaye Yazarları ve Eserleri

1980 sonrası hikâye yazarları kimlerdir, bakacak olduğumuzda bilinen ve en özgün isimlerinden Murathan Mungan, Gülten Dayıoğlu, Zülfü Livaneli gibi isimler vardır. Bu yazarlar, 1980 sonrası Türk hikâye yazarları olarak edebiyatımızda yer edinmektedir. 1980 sonrası, diğer dönemlerden farklı olarak hikâyelerde edindiği konu ve temalarda farklılık gösterir. Bunlar arasında en önemli konu bireyin yalnızlığı, fantastik konular ve dönemin siyasi-toplumsal olaylarıdır.

Türk Edebiyatında 1980 Sonrası Hikâye

Edebiyatımızda batı tarzı öykücülükten önce divan edebiyatında öykü işlevi gören mesneviler bulunmaktaydı. Mesneviler uzun uzun yazılan olay yazıları için uygun olan edebi türlerken klasik olarak hep aynı konularda yazıldığı için özgünlükten çok fazla söz edilemezdi. Divan Edebiyatı, Tanzimat Döneminden önce etkisini kaybetmeye başlarken Tanzimat dönemi ile ektisini iyice kaybetmeye başlamıştır. Batıdan alınan yeni türler ve biçimler Divan Edebiyatı döneminde kullanılan konuların ve biçimlerin tahtını sarsmış, yavaş yavaş onların yerine geçerek Türk edebiyatında zamanla olgunlaşıp sentez bir edebiyat oluşturmuştur.

Tazimat döneminde emekleme ile başlayan Türk öykücülüğü daha sonra kendisini oldukça geliştirerek daha özgün bir hâl almaya başlamıştır. Milli edebiyat dönemi ile farklı bir çehreye bürünürken 1940 yılında başka, 1960 yılında başka 1970 ve 1980 yıllarında da farklı konu ve temalarla yazılmıştır. Özellikle 19760'lı yılların getirdiği siyasi huzursuzluk ile 1970 yıllarında yeniden hortlayan siyasi bunalımlar ve 1980 darbesi ile doruk noktasına ulaşan siyasi olaylar, Türk öykücülüğünün yakın merceğine girmiştir. Özellikle 1980 döneminde artan bu durum kendisini iyice hissettirirken gelenekle beraber yeni arayışlar da kendini göstermeye başlamıştır.

Türk Edebiyatında 1980 Sonrası Hikâye Yazarları Kimlerdir?

Bu dönemin hikâye yazarları, daha önceki dönemlerde olduğu gibi ortak bir konu anlayışı le değil bireysel ve daha özgün konular ile eserler vermiştir. Yeni kurgu teknikleri denenmeye başlanırken toplumsal konulardan daha çok bireysel konular yazılmaya başlanmıştır. Dönemde yeni yeni moda olan ve Türk edebiyatını etkisi altına almaya başlayan post modern edebiyat anlayışı kendisini daha da yoğun hissettirmeye başlamıştır. Özellikle imgesel bir dil bağlamında yazarın anlatımda ve üslupta kendisini daha çok hissettirdiği bir anlatım öne çıkmaktadır. Ayrıca bu dönemde çocuk edebiyatı yazarları da etkin bir şekilde eser vermeye başlamıştır.

Bu dönemin öykü yazarları arasında: yazdığı fantastik ve bireysel konulu hikâyelerle Nazlı Eray, çocuk edebiyatında oldukça özgün olan ve üretken bir biçimde eser veren Muzaffer İzgü, gençlik ve serüven edebiyatında usta kalem Gülten Dayıoğlu; günümüzde çok fazla okunan Zülfü Livaneli, çocuk edebiyatında özgün bir kalem olan Feyza Hepçilingirler ve yazdığı öykülerin kurgusu ile oldukça dikkat çeken Murathan Mungan gibi isimler yer almaktadır.

1980 Sonrası Türk Hikâye Yazarları ve Eserleri

1980 sonrası Türk hikâye yazarları olarak ele alacağımız isimler ve eserleri şunlardır:

Nazlı Eray: ilk öyküsü olan Monte Hristo, Varlık dergisinde yayımlanmıştır. Eserleri birden azla dile çevrilen Nazlı Eray'ın oldukça başarılı bir edebi yaşamı vardır. Hikâye yazarlığında gerçekçi ve fantastik bir kurgu ile yazan Nazlı Eray, post modern bir anlayışla yazar. En çok bilinen öyküleri arasında: Ah Bayım Ah, Geceyi Tanıdım, Kız Öpme Kuyruğu gibi öyküleri bulunmaktadır.

Murathan Mungan: Edebiyatımızın ilginç bir kalemi olan yazar, tarihî ve mitolojik unsurları sıkça kullanır. Aşk, sevgi, özlem gibi duyguları evrensel temalara oturtur. İlk kitabı olan Mezopotamya Üçlemesi, ödül alan bir kitaptır. Yazarın öykülerine bakacak olursak: Son İstanbul, Cenk Hikâyeleri, Kırk Oda, Lal Masallar, Kaf Dağı'nın Önü isimli öyküleri vardır.

Gülten Dayıoğlu: Yazar çocuk edebiyatının en usta kalemlerindendir. Gençler için yazdığı gezi, tarihî, serüven, gençlik ve serüven kitapları hâla ilgi görmektedir. Yazarın sadece üç öyküsü vardır. Diğer eserleri romandır. Öykülerine bakacak olduğumuzda: Döl, Geride Kalanlar, Geriye Dönenler

Zülfü Livaneli: Aynı zamanda müzisyen olan yazarımız, günümüzde çok okunan yazarlar arasında yer almaktadır. Yazarın bilinen bazı eserleri arasında: Huzursuzluk, bir Kedi, Bir Adam Bir Ölüm gibi eserler yer almaktadır.