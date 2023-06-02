1985 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1985 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

İlkokul sıralarından itibaren yaş problemlerinin matematikte özel bir yeri vardır. Matematiğin bu konusunda 1985 doğumlu kaç yaşında olur sorusu öğrencilere sorulan sorulardan biridir. 1985'te doğan kaç yaşında olur sorusu, basit bir çıkarma işlemi ile çözülebilir. Yaş toplamı gibi problemlerle sorular daha çeşitli bir hal alabilir. 2023 yılında 1985'liler kaç yaşında sorusunun cevabı yazımızın devamında.

1985 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Doğum tarihi verilen bir kişinin kaç yaşında olduğunu bulmak için öncelikle bulunduğumuz yılın kaç olduğunu bilmeniz gerekir. Hâlihazırda 2023 yılında olduğumuza göre, 1985 yılında doğan bir kişinin kaç yaşında olduğunu bulmak için 2023 yılından 1985 yılını çıkarmanız gerekir. Söz konusu problem hesabı, esasında basit bir çıkarma işleminden ibarettir. 2023-1985=38'dir. Yani 1985 yılında doğmuş olan bir kişi 2023 yılında 38 yaşında olmuştur. Diğer yıllarda da aynı şekilde çıkarma işlemi yapılarak sonuca ulaşılabilir.

2023 Yılında 1985'liler Kaç Yaşında?

1985 yılında doğmuş bir kişinin hangi yılda kaç yaşında olduğunu bulmak için bulunulan yıldan doğum yılını çıkarmak gerekir. Bu kapsamda hesaplama yaparken 1985 yılında doğmuş bir kişinin yıllara göre hangi yaşta olacağını aşağıdaki işlemlerle bulabilirsiniz.

2023-1985=38 yaşında

2024-1985=39 yaşında

2025-1985=40 yaşında

2026-1985=41 yaşında

2027-1985=42 yaşında

Yukarıdaki hesaplama, ilerleyen yıllar için de aynı şekilde yapılır. İstediğiniz yılda hesaplamak istediğiniz yaş problemini kolay bir şekilde bulabilirsiniz.