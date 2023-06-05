1989 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1989 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

1989 doğumlu kaç yaşında olur konusunda fikir belirtebilmek ya da tahminde bulunabilmek için birinin matematik işlemlerinden olan çıkartma işlemini bilmesi gerekmektedir. Yaş sisteminin mantığı öğrenildikten sonra çıkartma işlemi yoluyla 2023 yılında 89'lular kaç yaşında sorusuna yanıt verilebilir, farklı tarihler de hesaplanabilir ve 1989'da doğan kaç yaşında olur konusunda net bir cevap hataya yer olmadan açıklanabilir.

1989 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?





Bir kişinin yaşını hesaplamanın mantığı, doğum yılını mevcut yıldan çıkartmakla yapılır. Çünkü doğum yılından mevcut seneyi çıkartmak, kişinin kaç yıl önce doğduğunu ortaya çıkarır. Örneğin, 1989 doğumlu bir kişi 1989 yılında doğduğu için mevcut yıldan (2023) çıkartıldığında, kişinin 34 yıl sene doğduğunu ve dolayısıyla 34 yaşında olduğu bulunur.

Tabii ki, bu hesaplama kesin bir yaş değeri verir ve genel geçer bir sistemdir. Ancak, belirtmek gerekir ki, yaş hesaplama işlemi sadece mevcut yılı ve doğum yılını kullanarak yapıldığından, kişinin doğduğu tarih, ay ve gün dikkate alınmaz. Bu nedenle, kişinin tam yaşını hesaplamak için doğum tarihini de bilmek gerekir.

2023 Yılında 89'lular Kaç Yaşında?



Her şeyde olduğu gibi yaş bulmada da bir mantık vardır. Bu mantık öğrenildikten sonra yaş hesaplamak son derece basit hale gelecektir. Açıklarken açık ve net olmaya, akıcı bir anlatım sergilemeye özen gösterdik.

Öncelikle, 1989 doğumlu bir kişinin şu anki yaşını hesaplamak için önce mevcut yılı (2023) alınır. Ardından, doğum yılını (1989) bu yıldan çıkararak şu anki yaş bulunur.

Hesap tam da şu şekilde yapılır: 2023 - 1989 = 34

Bu hesaplama sonucunda, 1989 doğumlu bir kişi 2023 itibarıyla 34 yaşındadır.

Bu mantığa göre 89'lular: