1990 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1990 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

1990 doğumlu kaç yaşında olur hesaplamasını yapmanın bir mantığı vardır, yaşlar ve bazı tarihler bu yöntem ile bulunur. 2023 yılında 90'lılar kaç yaşında sorusuna nasıl yanıt verileceği öğrenildiğinde farklı yaş ve tarihlerin hesaplamasını da yapmak mümkün hale gelecektir. Peki ya 1990'da doğan kaç yaşında olur? Eğer bir işlem hatası yapılmazsa bu sorulara net ve kesin cevap almak, hesaplama yöntemini öğrendikten sonra mümkün.

1990 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

1990 doğumlu birinin kaç yaşında olduğunu hesaplamak için, hatta genel olarak birinin kaç yaşında olduğunu hesaplamak için matematikte dört temel işlemden biri olan çıkartma işlemi kullanılır. Öncelikle içinde bulunulan yıl (2023) ile kişinin doğduğu yıl (1990) arasında bir çarpma işlemi yapılır ve sonuç elde edilir. Aşağıdaki örnekle bunu daha net görmek mümkün.

2023-1990= 33 sonucunu elde etmekteyiz.

2023 Yılında 90'lılar Kaç Yaşında?

2023 senesinde 90'lıların kaç yaşında olduğunu bulmak için, veyahut farklı senelerde 90 doğumlu ya da farklı tarihlerde doğmuş kişilerin yaşını bulmak için içerikte bahsedilen çıkartma işlemini yapmak yeterli olacaktır.

Ama yukarıdaki sonuç her 90'lı için geçerli değildir. Yaş hesaplamada esas ölçüm doğum günüdür. Çıkartma işleminden yola çıkarak 90 doğumlu birine 33 yaşında denebilir fakat kişi doğum gününe gelmeden yaş atlamaz.

Örneğin 14 Eylül 1990 doğumlu biri 13 Eylül'e kadar 32 yaşındadır. Doğum gününe geldiğinde kendi yaşı devri daim edecek ve kişi 33 yaşına ancak o zaman girecektir. Bu mantıkla:

2023 yılında 90 doğumlu biri 33,

2024 yılında 34,

2034 yılında 44,

2040 yılında 50,

2050 yılında ise 60 yaşında olacaktır.

Eğer kişinin doğum günü bilinmiyorsa yaşını doğru hesaplamak sadece yıla göre hesap yaparak mümkündür. Fakat resmiyette, kimliğinde hangi doğum tarihi yazıyorsa resmi olarak yaşı o gün alacaktır.