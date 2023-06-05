1997 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1997 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

1997 doğumlu kaç yaşında olur sorusu bunu merak edenler için bir araştırma konusudur. Yaş hesaplama yapılırken bazı kafa karışıklıkları meydana geldiği için İnsanlar sıklıkla yaş hesaplama araştırması yaparlar. Bunun bir örneği de 1997'de doğan kaç yaşında olur sorusudur. Peki o zaman 2023 yılında 97'liler kaç yaşında olur? Bunun cevabını öğrenmek için haberimizin kalan kısmına inebilir, böylelikle 1997 doğumlu kaç yaşında olur öğrenebilirsiniz.

1997 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Yaş hesaplama, esasen kişinin doğduğu yıla göre yapılabilen kolay bir hesaplama işlemidir. Bazen bazı insanlar tarafından biraz komplike bir durum olarak görülse de aslında basit bir matematiği vardır. Günümüzde internet sayesinde yaş hesaplaması yapan birçok sitede bulunmaktadır. Ama aslında buna çok da gerek yoktur. Çünkü kişinin doğduğu ay ve yıl bazı alınarak kaç yaşında olduğu kolay bir şekilde hesaplanabilir. Bunun için yapmanız gereken şey kişinin doğum yılını belirleyip ardından günümüze kadar olan yılların hesabını yapmaktır. Günümüz için konuşacak olursak, 2023 yılından 1997 yılını çıkardığımız zaman bulduğumuz sonuç bizi kaç yaşında olduğumuza götürecektir. Yani bu hesaplama ile 2023 – 1997 =26 olarak buluruz. Yani 1997 yılında doğan birisi 2023 yılı itibari ile 26 yaşında olacaktır. Bu hesaplama yapılırken Ocak ayı baz alındı. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da kişinin doğduğu aydır. Eğer kişi hesap yaptığı aydan sonra doğmuş ise 25 yaşında olacaktır. Tam tersi, hesap yaptığı aydan önce doğmuş ise 26 yaşında olacaktır.

- 2023 yılında 1997'liler 26 yaşında olacaktır.

- 2024 yılında 1997'liler 27 yaşında olacaktır.

- 2025 yılında 1997'liler 28 yaşında olacaktır.

- 2026 yılında 1997'liler 29 yaşında olacaktır.

- 2027 yılında 1997'liler 30 yaşında olacaktır.