İnsanların kaç yaşında olduklarını öğrenebilmek için doğrum tarihine gün, ay ve sene olarak gereksinim duyulmaktadır. Doğum tarihi bilinen birinin içinde bulunduğumuz yıl baz alınarak kaç yaşında olduğunu bulmak kolaydır. Bu yazımızda sizler için 1998 doğumlu kaç yaşında olur, 1998 doğumlu biri 2023'te kaç yaşında oluyor gibi merak edilen soruların cevaplarına değindik.

1998 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

İnsanların yaşlarını hesaplamak için doğum tarihlerinin hem gün hem ay hem de sene olarak bilinmesi gerekir. Bu tarihler bilinmediği sürece kişilerin kaç yaşında olduklarını ortaya çıkarmak mümkün değildir. 1998 senesinde doğan bir insanın hangi ayda doğduğu da son derece önemlidir. 1998'li bir kimsenin örneğin doğum ayı eylül ayı ise her ne kadar yeni seneye girmiş de olsa doğduğu güne kadar yeni yaşına girmiş sayılmaz. Bu yüzden yaş hesaplaması yapılırken gün ve aylarında büyük bir önemi vardır. Genel olarak sene bazında yaş hesaplaması yapılırken de bulunduğumuz tarihten o kişinin doğum tarihi çıkarılmaktadır. Bu işlem sonucunda kişinin şuan kaç yaşında olduğu öğrenilmektedir.

2023 Yılında 98'liler Kaç Yaşında Oluyor?

İnsanların yaşlarını hesaplarken öncelikli olarak doğum tarihinin bilinmesi gerekmektedir. Doğum tarihi; gün, ay ve sene olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda son zamanlarda birçok kişi 1998'de doğan kaç yaşında olur sorusunun yanıtını bulmak için internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Şuanda içinde bulunduğumuz sene 2023 yılıdır. Bu sene baz alındığında 2023 tarihinden 1998 tarihinin çıkarılması suretiyle ortaya kişinin kaç yaşında olduğu çıkmaktadır. 98'li doğumlu biri bu yaş hesaplama işlemine göre 2023'te 25 yaşında olur. 2024'te 26 yaşında, 2025'te 27 yaşında, 2026'da 28 yaşında, 2027'de 29 yaşında ve 2028 yılında da 30 yaşında olmaktadır.