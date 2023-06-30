2. Abdülhamid Döneminde Açılan Okullar - 2. Abdülhamit Dönemi Açılan Okullar Hangileri?

2. Abdülhamid döneminde açılan okullar büyük oranda Osmanlı'daki eğitim ve bürokrat eksikliğini kapatmış, ülkenin zor günler yaşadığı bir dönemde bazı problemleri çözmeye önayak olmuş ve kendisinden sonra gelen nesillerin de kurtuluş mücadelesini vermedeki vizyonuna katkıda bulunmuştur. İkinci Abdülhamit döneminde açılan okullar ve bu okulların önemi tarihçiler tarafından en fazla araştırılan ve önem atfedilen konulardan bir tanesidir.
2. Abdülhamid Döneminde Açılan Okullar
2. Abdülhamid döneminde açılan okullar ülkedeki pek çok nitelikli eleman eksikliğini gidermek adına açılmış ve çağdaş eğitim metotlarını benimseyerek devlete katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Amacında büyük oranda başarı sağlayan 2. Abdulhamid kurumları devlet yıkıldıktan sonra da Kurtuluş Savaşı'nı veren asker ve devlet adamlarının da düşünce dünyasının niteliğine katkıda bulunmuştur.
Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların azımsanamayacak bir kısmı 2. Abdulhamid döneminde açılmış olan okullardan mezun olmuşlardır.
İkinci Abdülhamit Döneminde Açılan Okullar
İkinci Abdülhamit döneminde açılan okullar aşağıda aktarıldığı gibidir.
- Lisan Mektebi: Lisan mektebi adından da anlaşılacağı gibi dil bilen ve dünya ile iletişimde olabilecek, dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek nitelikli devlet adamları ve öğrenciler yetiştirmektedir. Bu okulda Fransızca, Rumca, Bulgarca, Arapça ve Ermenice öğretilmektedir.
- Sanayi-i Nefise Mektebi: Meşhur Osman Hamdi Bey'in ülkeye olan en büyük hizmetlerinden bir tanesi de Sanayi-i Nefise Mektebi, heykel, resim, mimarlık ve hakkaklık üzerine 15-25 yaş arasındaki öğrencilere son derece ileri bir eğitim vermekteydi. Bizzat II. Abdulhamid'in isteğiyle okuldaki öğretim dili Türkçe olmuştur. Günümüzde bu kurum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri eğitmektedir.
- Tüccar Kaptan Mektepleri: 1897 Yılında Osman Bey tarafından açılışı yapılan okulda Deniz Bilimini öğretmek amaçlanmıştır. Buradan tüccar ve deniz bilimi hakkında ileri bilgiye sahip kişilerin yetişmesi mümkün olmuştur.
- Polis Mektebi: 1907 yılında Selanik'te açılmıştır. Memur ve komiserlerden oluşan öğrencilerden meydana gelen kurum yeni bir meslek olan polis yetiştirmek için açılmıştır.
- Gümrük Mektebi: 1881 senesinde gümrükten gelen gelirleri hesap edebilen öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
- Hamidiye Ticaret Mektebi: Ülkede kurulan ilk ticaret mektebi olma özelliğini taşıyan kurumda ticareti iyi bilen ve işletme beceresine sahip olan kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
- Hendese-i Mülkiye Mektebi: Bu kurum 1883 yılında bizzat II. Abdulhamid tarafından açılmıştır. Okula yalnızca Türk ve Müslüman öğrenciler kabul edilirdi. Çok mükemmel bir eğitimin verildiği kurum günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.
- Çoban Mektebi: Çoban Mektebi 1898 senesinde Vali Memduh Paşa'nın çabalarıyla kurulmuştur. Okulda damızlık hayvan satmak için gereken bilgilere sahip çobanlar yetiştirmektir. Aynı zamanda bu çobanlara salgın hastalıkları önleyecek bilgileri vermek de amaçlanmıştır. Fakat kurum öğrenci bulamadığı için kapatılmıştır.
- Darü'l Muallimin-i Aliyye: 1877 senesinde öğretime başlayan okulda hem edebiyat hem de fenni bilgiler verilirdi. İki ayrı bölümde iki sene eğitim verilen okulda öğrenci sayısı son derece fazlaydı ve her öğrenciye belli bir miktar burs verilirdi.
- Sağır Kör ve Dilsizler Mektebi: Ferdinand Grati ismindeki bir Avustralyalı'nın yaptığı tavsiye üzerine açılan okulda 8 sene boyunca talebelere konuşma, yazı ve sanat eğitimleri verilmiştir. Okula 7-10 yaş arası öğrenciler kabul edilmektedir.