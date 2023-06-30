2. Abdülhamid Döneminde Açılan Okullar - 2. Abdülhamit Dönemi Açılan Okullar Hangileri?

2. Abdülhamid döneminde açılan okullar büyük oranda Osmanlı'daki eğitim ve bürokrat eksikliğini kapatmış, ülkenin zor günler yaşadığı bir dönemde bazı problemleri çözmeye önayak olmuş ve kendisinden sonra gelen nesillerin de kurtuluş mücadelesini vermedeki vizyonuna katkıda bulunmuştur. İkinci Abdülhamit döneminde açılan okullar ve bu okulların önemi tarihçiler tarafından en fazla araştırılan ve önem atfedilen konulardan bir tanesidir.

2. Abdülhamid Döneminde Açılan Okullar

2. Abdülhamid döneminde açılan okullar ülkedeki pek çok nitelikli eleman eksikliğini gidermek adına açılmış ve çağdaş eğitim metotlarını benimseyerek devlete katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Amacında büyük oranda başarı sağlayan 2. Abdulhamid kurumları devlet yıkıldıktan sonra da Kurtuluş Savaşı'nı veren asker ve devlet adamlarının da düşünce dünyasının niteliğine katkıda bulunmuştur.

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların azımsanamayacak bir kısmı 2. Abdulhamid döneminde açılmış olan okullardan mezun olmuşlardır.

İkinci Abdülhamit Döneminde Açılan Okullar

İkinci Abdülhamit döneminde açılan okullar aşağıda aktarıldığı gibidir.