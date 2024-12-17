2. Basamak Yoğun Bakım Nedir? İkinci Basamak Yoğun Bakımda Kimler Yatar, İyileşir Mi?

Yoğun bakımlar da kendi arasında bölümlere ayrılır. Genel yoğun bakım, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü basamak olarak adlandırılan yoğun bakım ünitelerinin hasta profili farklıdır. Bu bölümlere ilave olarak yenidoğan bebeklerin tedavi ve takibinin yapıldığı 5. Basamak yoğun bakım ünitesi bölümü de vardır. 2.basamak yoğun bakım nedir, kimler yatar ve iyileşir mi sorusunun cevabı şu şekilde açıklanabilir.

2. Basamak Yoğun Bakım Nedir?

Hastanelerin yoğum bakım ünitelerinde kalma süreleri her hastaya göre değişiklik gösterir. Yoğun bakım hastalarının durumlarının kritik olması sebebiyle enfeksiyon riskine karşın yoğun bakım servisleri titizlikle idare edilir.

Yoğun bakım ünitelerinin 1. ve 2. Basamak bölümlerinde doktorlar ihtiyaç dahilinde yoğun bakıma gelerek hastanın durumunu kontrol eder. 3. Basamak yoğun bakımda ise hemşireler ve doktorlar sürekli hastayı gözlem altında tutarlar. Hastaların bağlı olduğu cihazlardan hayati fonksiyonları 24 saat boyunca takip edilir ve acil müdahale edilmesi gereken durumlarda hemen hastaya tıbbi müdahale yapılır. Yoğun bakım üniteleri hastanelerin en önemli birimleridir.

2. Basamak Yoğun Bakımda Kimler Yatar?

Hastanın sağlık durumunun iyiliği açısından yoğun bakımlarda hasta ziyareti diğer servislere göre daha kısıtlıdır. İkinci basamak yoğun bakıma alınan hastaları sıralamak gerekirse;