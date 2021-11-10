2 basamaklı bölme işlemi: İki basamaklı sayılarda bölme nasıl yapılır?

İki basamaklı bölme işlemlerini belli bir vakit geçtikten sonra matematik işlemleriyle sık sık uğraşan kişiler ve matematik öğretmenleri kafadan hızlı bir şekilde kağıt kalem kullanmadan yapabilmektedir. Tabii ki bu seviyeye gelmek için oldukça pratik kazanmak gerekmektedir. Fakat yeni başlayan öğrencilerin ve kişilerin iki basamaklı bölme işlemini yaparken doğru sonuç alabilmesi için belli kurallara uyması gerekmektedir.

2 Basamaklı Bölme İşlemi

İki basamaklı bölme işlemi yaparken unutmamamız gereken ilk kural bölmeyi yapmaya başlarken bölen kısmının onlar basamağından başlamamız gerektiğidir. Öncelikle aşağıda verdiğimiz örnek bir bölme işlemi üzerinden bölmenin kısımlarını hatırlayalım.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi önce bölmeye yüzler basamağından başlanır. İkinin içerisinde beş olmadığı için 24 sayısının içinde beş aranır. Ana mantık iki basamaklı bölme işlemlerinde de tamamen aynıdır. Aşağıda verdiğimiz örnekler ile çok daha net anlaşılacaktır.



