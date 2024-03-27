2 Desi Kaç Kg? 2 Desi Kaç Kilo Eder?

Taşıma maliyetlerinin hesaplanması açısından önemli olan desi ölçüsü, bir kargonun ağırlığının hacmiyle arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Hacim olarak büyük olan ancak ağırlık bakımından hafif olan kargoların sınıflandırılmasını sağlar. Kargoculuk ve taşımacılıkta faaliyet gösteren şirketler ve hizmet alan müşteriler için desi ölçüsü, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu nedenle, 2 desi kaç kg veya 2 desi kaç kilo eder sıklıkla araştırılır.

2 Desi Kaç Kg?

Kargoların ağırlıkları, çoğunlukla bir tartı kullanılarak ölçülür ve değerler desi ölçü birimi cinsinden ifade edilir. Boyut ve ağırlık bakımından büyük olan kargolar ise çeşitli taşıma ekipmanları sayesinde ölçülür. Kargo şirketleri tarafından tercih edilen özel tartı sistemleri, kargoların ölçülerine göre sınıflandırılmasını sağlar. Desi ölçüsü ise bir kargonun hacim ağırlığını ifade etmeyi sağlayan terimdir. Desi, "m³/1000" formülü kullanılarak hesaplanır ve böylece kargonun boyutları ölçülerek hacim ağırlığı belirlenir. Hacim değeri bulunduktan sonra çıkan sonuç 1000'e bölünür. Örnek vermek gerekirse bir kargo kutusunun hacmi 0.73 ise desi değeri; 0.7 / 1000 = 0.0007 şeklinde hesaplanır ve 2 desi ise 0.0002 kg eder.

Kargo Desisi Nasıl Hesaplanır?

Desi formülü, taşıyıcı firmaya göre değişiklik gösterebilir. Bunun nedeni ise ticari kaygılardır ve doğal olarak her firma, gelirini artırmak için strateji geliştirir. İster gönderilen ister alınan fark etmeksizin, kargolarda desi hesaplaması yapmak fiyatta kötü bir sürprizle karşılaşmayı önler. Desi hesaplama formülü ise şu şekildedir:

Kargo Desisi = (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) / 3000

Uzunluğun, genişliğin ve yüksekliğin santimetre cinsinden olduğuna dikkat edilmelidir. Bu formül, kargonun hacmini öğrenmeyi sağlar ve desi değerini verir. Ancak bazı firmalar 4000'e veya 5000'e de bölebilir.

Örneğin, bir kargonun uzunluğu 90 cm, genişliği 45 cm ve yüksekliği 60 cm ise:

Kargo Desisi = (90 x 45 x 60) / 3000 = 81 olur.

Son olarak, kargo şirketlerinin farklı formüller ve hesaplama teknikleri kullanabilecekleri unutulmamalıdır. Bundan dolayı, kargo firması seçimine ve onlar tarafından belirlenen kurallara dikkat edilmelidir.