2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Gelişmeleri – Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Olayları ve Özellikleri

Selçuklu sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev; tahta çıkışı, döneminde gerçekleşen önemli olaylar ve ölümü sebebiyle tarih seven özellikle Anadolu Selçuklu tarihine ilgi duyan kişilerin hakkında araştırmalar yaptığı bir Selçuklu hükümdarıdır. Peki, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde gerçekleşen olaylar nelerdir, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminin özellikleri nelerdir? Merak ettiklerinizi ve daha fazlasını sizin için sabah.com.tr'de derledik. İşte, içeriğimiz…

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Gelişmeleri

2. Gıyaseddin Keyhüsrev, babası 1. Alâeddin Keykubat'ın küçük oğlu İzzeddin Kılıç'ı veliaht tayin etmesinden sonra zehirlenerek ölmesi sonucu başta Sadeddin Köpek olmak üzere çok sayıda devlet adamının desteği ile tahta çıkmıştır.

Keyhüsrev, tahta çıktığı ilk yıllarda desteğiyle kendisine yardımcı olan Sadeddin Köpek'in isteği üzerine çok sayıda yöneticiyi etkisiz hale getirmiştir. Hatta ilerleyen zamanlarda tahtın asıl veliahtı olan İzzeddin Kılıçarslan ve annesi Adile Hatun da bu yüzden öldürülmüştür.

Sadeddin Köpek, güvenmediği yöneticilerin ölümlerine sebep olmaya devam ederken zaman geçtikçe ülke yönetimi üzerinde söz hakkının iyice artmasından ve taht üzerinde hak talep etmesinden dolayı Gıyaseddin Keyhüsrev bu durumdan rahatsız olmaya başlamış ve nihayetinde 1239 yılında Sadeddin Köpek'i de öldürtmüştür.

Yönetimde önceden etkili olan fakat Sadeddin Köpek baskısı nedeniyle geride kalan devlet adamlarının yeniden işbaşına geçmesiyle devlet bir nebze de olsa eski düzenine kavuşmuştur.

Bazı Bizans İmpatatorları, Mardin ve Kilikya Artukluları 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'e bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. 1240 yılında ise Diyarbakır Anadolu Selçuklu Devleti'nin eline geçmiştir.

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Olayları

Moğollardan kaçarak Anadolu'ya sığınan Türkmenlerin, Anadolu'daki yerleşik devlet düzeni içinde bazı sorunlar yaratmaya başlaması üzerine Baba İshak'ın başlattığı Babai ayaklanması bu dönemde yaşanan önemli olaylardan bir tanesidir. Beyşehir Gölü üzerindeki Kudababad Sarayı'na sığınan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, ordusunu buraya çağırarak ayaklanmayı bastırabilmiştir.

Ayaklanma bir şekilde bastırılmış olsa da devletin gücünün önemli ölçüde sarsıldığı bir olay olmuştur.

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde Gerçekleşen Olaylar

Devlet gücünün yapılan savaşlarla zayıflaması üzerine bunu fırsat bilen Moğollar 1242 yılında Erzurum'u ele geçirmişlerdir. Kösedağ Savaşı olarak bilinen bu olayda Anadolu Selçuklu Devleti ağır bir yenilgiye uğramıştır. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kaçması üzerine Moğollar Sivas'a girerek günler boyunca bu şehri yağmaladılar. Sivas'tan ayrıldıktan sonra Erzurum'a yönelip bu şehirde de çok sayıda katliam gerçekleştirmişlerdir.

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Ölümü

Amasya'da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali, Moğol komutanına gidip Selçukluların Moğollara vergi vereceğini taahhüt eden bir anlaşma imzaladı. Moğollarla barışın sağlanmasının ardından Konya'ya dönen 2. Gıyaseddin Keyhüsrev devlet işlerinin tamamını buradayken vezirine bırakmıştır. 25 yaşındayken içki içtiği sırada veya bakımıyla ilgilendiği vahşi hayvanlardan birinin ısırması üzerine hayatını kaybetmiştir. Vefatından sonra oğlu 2. İzzeddin Keykavus tahta çıkarılmıştır.