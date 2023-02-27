2. Grup Sürücü Nedir? 2. Grup Sürücü Hangi Araçları Kullanır, 1. Grup Sürücü İle Farkı Ne?

Sürücü belgesi alımı ile ilgili mevzuat esaslarını okuduğunuzda 2. grup sürücü nedir sorusuna cevap bulacaksınız. Bu grupta yer alan sürücülerin hangi araçları kullanacağını bilirseniz konuya hakimiyetiniz de artacaktır. 2.grup sürücü hangi araçları kullanır? Bu kapsamda yer alan sürücülerin gözlük takması zorunlu mu? Sürücü gruplandırması ile insanların hangi araçları kullanacağı daha profesyonel şekilde belirlenmiştir. 1. grup sürücü 2. grup sürücü farkı yazımızın devamında.

2. Grup Sürücü Nedir?

Sürücü belgesi söz konusu olduğunda karşınıza bir takım sınıflandırmalar çıkar. Bu kapsamda 1 ve 2. Grup sürücü kavramları ile karşılaşırsınız. Bunların anlamları için internet üzerinden de kısa bir araştırma yapabilirsiniz.

2. Grup sürücü kavramı gözlük takan sürücüleri ifade etmek için kullanılır. Özellikle belli bir derecenin üzerinde gözlük takan kişiler bu kategoride yer alır. Bu grupta olan sürücüler gözlük takmak zorundadır. Aksi durumda cezai müeyyide söz konusu olacaktır.

2.Grup Sürücü Hangi Araçları Kullanır?

Sürücü belgesi için sağlık raporu alırken 3 farklı rapor karşınıza çıkar. Bunlardan ilki adayın sürücü olamaz raporudur. Diğer kategoriler ise 1. ve 2. grup sürücülerdir. 1. Grupta yer alan sürücüler herhangi bir sağlık sorunu olmayan sürücü adayları için geçerlidir. 2. Gruptaki sürücü adayları ise gözlük takan kişilerdir. Bu grupta yer alan kişiler. 2 ve 3 tekerlekli olan tüm motorlu araçları kullanabilirler.