2. Jeolojik Zaman Özellikleri – 2. Jeolojik Zamanda Meydana Gelen Olaylar ve Gelişmeler

Jeolojik zaman dilimleri incelenirken bu kavramların diğer adı da merak edilen konular arasındadır. 2 jeolojik zaman diğer adı, konu ile ilgili araştırmanızda dikkate almanız gereken bir konudur. Jeolojik zaman dilimlerinde meydana gelen olaylar, konu ile ilgili yapılan araştırmalarda işinizi kolaylaştıracaktır. 2 jeolojik zamanda meydana gelen olaylar, coğrafya bilimine ayrıca ışık tutmuştur. Dünyada ve Türkiyede 2 jeolojik zamanda yaşanan gelişmeler yazımızın devamında.

2 Jeolojik Zaman Diğer Adı

Dünya, 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. Bu oluşum, jeolojik zaman dilimlerinde meydana gelmiştir. Jeolojik zamanlar da 4 farklı dönemde ortaya çıkmıştır. Jeolojik zaman dilimlerinde dağlar ve buna benzer coğrafi oluşumlar meydana gelmiştir. Kimi coğrafya kaynaklarında Dünyanın 5 farkı jeolojik zamanda oluştuğu anlatılmaktadır. İlk zaman dilimi kimi kaynaklarda ilkel zaman, kimi kaynaklarda da direkt olarak birinci zaman olarak adlandırılır.

Coğrafya araştırmalarının birçoğunda ikinci zaman dilimi, mezozoik dönem olarak ifade edilir. Yani ikinci zaman diliminin diğer adı mezozoik dönemdir.

Dünyada Ve Türkiye'de 2. Jeolojik Zamanda Yaşanan Gelişmeler

İkinci jeolojik dönem, denizlerin büyümesi ve kara parçalarının denizlerin altında kalma sürecidir. Her jeolojik dönemin temsil ettiği canlı birbirinden farklıdır. 2. jeolojik dönemin temsil ettiği canlılar da ammonit ve dinozorlardır. Mezozoik dönem, 160 milyon yıl sürmüştür.

2. jeolojik dönemde Anadolu'da Tesis Denizi ismi verilen bir deniz vardı. Aynı zamanda Anadolu'da tortulanma adı verilen olaylar gerçekleşmiştir. Dünyada yaşanan tortulanma olayları ise 3. zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Alp-Himalaya kıvrım sisteminde uygun bir zaman oluşmuştur. Türkiye topraklarında yaşanan gelişmeler ele alındığında en belirgin coğrafi oluşumlar 3. jeolojik zamanda ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ülkemiz genel anlamda bugünkü şeklini almıştır.